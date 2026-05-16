Mandla Mandela'dan Gazze'ye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mandla Mandela'dan Gazze'ye Destek

16.05.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, insani yardım için Küresel Sumud Kara Filosu ile bir araya geldi.

Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, Libya'nın Zliten kentinde Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in bölgedeki ablukasını aşmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Kara Filosu'ndaki aktivistlerle bir araya geldi.

Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, kara yoluyla Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in bölgedeki ablukasını aşmak amacıyla dün başkent Trablus'tan yola çıkan Küresel Sumud Kara Filosu'na destek vermek için Libya'nın Zliten şehrine geldi.

Zliten'de aktivistlerle bir araya gelen Mandela, "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerine desteğini vurguladı. Ziyareti sırasında bölgedeki bir camiyi de ziyaret eden Mandela, aktivistlerle birlikte namaz kıldı. Mandela, ardından Küresel Sumud Kara Filosu ve Küresel Sumud Filosu'nun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kara yoluyla gerçekleştirilen bu yardım faaliyetinde sağlanacak organizasyonla milyonlarca kişinin bu girişimi destekleyebileceğinin altını çizen Mandela, bu doğrultuda bölgedeki ablukanın tam manasıyla aşılabileceğini vurguladı.

Mandela ayrıca, söz konusu seferberlik sayesinde yalnızca Afrika'nın değil, Küresel Güney ve Küresel Kuzey'in bir araya geldiğini de belirterek bu sürece katkı sağlayan organizatörlere teşekkür etti. Mandela, burada bulunan aktivistlerin dünyanın dört bir yanında en savunmasız ve baskı altındaki halklara hizmet etmeye zamanını adayan herkes için bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Bu süreçte güçlü bir dayanışmanın korunması gerektiğini belirten Mandela, Gazze Şeridi başta olmak üzere tüm Filistinlilere yardım ulaştırılması için herkesin sesine ve desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Mandela, yardım çalışmaları kapsamında konvoyun Gazze Şeridi'ne ulaşmasının ardından bölgedeki eğitim ve sağlık şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara derhal başlanabileceğini vurguladı.

İsrail'e "Sesimiz asla kesilemez" mesajı

Mandela, İsrail yönetimine yönelik sert eleştiride bulunarak, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Siyonist rejime tek mesajımız, Küresel Sumud Filosu ve Küresel Sumud Kara Filosu'nun susturulamaz olduğudur. Engellenebilir ve gözaltına alınabiliriz ama sesimiz asla kesilemez" ifadelerini kullandı.

Mandela, egemen bir Filistin devletinin kurulması sağlanana kadar bu çalışmaların devam edeceğini belirtti. Mandela, Filistinli siyasi tutuklular serbest bırakılana ve ülkeleri dışında yaşayan Filistinlilerin topraklarına dönme hakkı güvence altına alınana kadar çabalarının süreceğini ifade etti.

Küresel Sumud Kara Filosu

Türkiye, Cezayir, Tunus, Fas, Endonezya, Çin ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ülkeden, 48'i Türk yaklaşık 500 aktivistin yer aldığı konvoy, beraberindeki ambulanslarla birlikte bölgeye 30 konteyner insani yardım malzemesi ile 20 konteyner taşınabilir barınma ünitesi ulaştırmayı hedefliyor. Libya üzerinden Mısır'a geçmesi planlanan konvoyun, buradan Gazze Şeridi'ne ulaşması bekleniyor. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Mandla Mandela'dan Gazze'ye Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Ceyhan’da sanayi sitesini su bastı, esnaf sörf tahtası ile işe gitti Ceyhan'da sanayi sitesini su bastı, esnaf sörf tahtası ile işe gitti
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen’in nerede olduğu ortaya çıktı Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bir ülkenin kaderi değişecek İskoçya’da 41 yıllık hakimiyet sona erebilir Bir ülkenin kaderi değişecek! İskoçya'da 41 yıllık hakimiyet sona erebilir

19:27
Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükseldi
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi
18:49
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
17:06
Eski Başhekim, Gülistan’ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
Eski Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 19:56:11. #7.12#
SON DAKİKA: Mandla Mandela'dan Gazze'ye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.