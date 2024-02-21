Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar\'da coşkuyla karşılandı

Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Akhisar programında coşkuyla karşılandı. Başkan Ergün, Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi ile birlikte oda başkanlarıyla da buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, ilçe programlarına Akhisar ile devam etti. Davul ve zurnayla karşılanan Başkan Ergün, daha sonra Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ev sahipliğinde oda başkanları ile bir araya geldi. Başkan Ergün'e; Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Akhisar'da, geride kalan 5 yıldaki duraklama döneminin sona ereceğini belirten Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi, "Yerel seçimler öncesi Akhisar'la ilgili hayallerimizi paylaştığımız bir çok toplantı düzenledik. Cengiz Ergün başkanımız ile bu projelerimizi birlikte hayata geçirebileceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Akhisar, kayıp bir 5 seneyi geride bıraktı"

Büyükşehir Belediyesinin Akhisar'da hayata geçirdiği yatırım ve hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Cengiz Ergün de, "Akhisar ilçemiz bizim için değerli. Akhisar, hizmet ve yatırım anlamında kayıp bir 5 seneyi geride bıraktı. İlçe belediyesi hizmetleri noktasında gerekli hizmetleri alamadı. Cumhur İttifakı gücü ve birlikteliği ile ilçemizin daha fazla hizmetleri alacağından şüphem yok" dedi. - MANİSA