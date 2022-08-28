Başkan Ergün, büyükşehir semazenlerinin gösterisini izledi - Son Dakika
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Başkan Ergün, büyükşehir semazenlerinin gösterisini izledi

28.08.2022 12:54
Başkan Ergün, büyükşehir semazenlerinin gösterisini izledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sema Ekibi'nin Bülent Koşmaz Parkı'nda gerçekleştirdiği sema gösterisini izledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sema Ekibi'nin Bülent Koşmaz Parkı'nda gerçekleştirdiği sema gösterisini izledi. Gösteri sonrasında eller semaya açılarak dua okundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sema Ekibi, Şehzadeler ilçesindeki Bülent Koşmaz Parkı'nda gösteri gerçekleştirdi. Sema ekibinin gösterisini MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, daire başkanları, partililer ve vatandaşlar takip etti. İlahiler eşliğinde sema dönen Büyükşehir semazenleri, güzel bir gösteri sundu. Gösterileriyle herkesi büyüleyen minik semazenler, vatandaşların ilgi odağı olurken, bazı vatandaşlar da gösteriyi telefonlarıyla çekerek anı ölümsüzleştirdi. Gösteri sonunda eller semaya açılarak, dua okundu. Okunan duaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Semazenler Derneği Başkanı Musa Akçay ve sema ekibine teşekkür etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Cengiz Ergün, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Ergün, büyükşehir semazenlerinin gösterisini izledi - Son Dakika

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