Başkan Ergün'den muhalefete 'Siyasi şov' çıkışı - Son Dakika
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Başkan Ergün'den muhalefete 'Siyasi şov' çıkışı

09.08.2022 22:47
Başkan Ergün'den muhalefete 'Siyasi şov' çıkışı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nin üst kotlarındaki hanelerde yazın artan kullanım nedeniyle su sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nin üst kotlarındaki hanelerde yazın artan kullanım nedeniyle su sıkıntısı yaşandığını belirtti. Yaz ve kış aylarındaki su tüketimi arasında bahçe sulamaları nedeniyle 1'e 10 artış yaşandığını vurgulayan Başkan Ergün, siyasilerin Çamlıca'ya şov yapmaya gittiklerinin altını çizdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ağustos ayı meclis toplantısında Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesiyle ilgili basına yansıyan açıklamaları da yanıtladı. Başkan Ergün açıklamasında, "Su bizim için en önemli hayat kaynağı. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Tabi ki yaz aylarında en büyük sıkıntıyı da eski adıyla köy olan mahallelerimizin bazıları yaşıyor. Son günlerde de medyada gündeme geliyor. Tabi insanız, hepimiz evimizin önünü, bahçemizi sulamak isteriz. Ama yılın 10 ayındaki tüketime göre yapılmış olan depo, oradaki hane sayısına göre üretilen suyun metreküpüne baktığımızda, kış aylarında 10-12 bilemediniz 15 metreküp kullanan bir hane, yazın en sıcak aylarda 140-150 metreküp su kullanıyor. Gayet doğal bir şekilde bahçe sulamaları oluyor. Ama bu sefer de daha üst kotta oturan vatandaşımıza aşırı su kullanımı nedeniyle bu durum susuzluk olarak yansıyor. Bunlardan bir tanesi de Çamlıca Mahallesi. Çamlıca'da üst kotlardaki bir kısım evlerin sorunu konuşuluyor. Bir bakıyorsunuz siyasiler oraya şov yapmaya gidiyorlar. Gündeme getirmeye çalışıyorlar. Ama kış mevsimindeki ve yaz mevsimindeki ihtiyaca baktığınızda 1'e 10 kat kullanımlar söz konusu" dedi. - MANİSA

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MHP'li Kutlar'dan 'Çamlıca Mahallesi' açıklaması MHP'li Kutlar'dan 'Çamlıca Mahallesi' açıklaması
Kaynak: İHA

Cengiz Ergün, Çamlıca, Manisa, su, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Ergün'den muhalefete 'Siyasi şov' çıkışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Ergün'den muhalefete 'Siyasi şov' çıkışı - Son Dakika
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