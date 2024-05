Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek İlk İlçe Ziyaretini Alaşehir\'e Gerçekleştirdi

Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ilk ilçe ziyaretini Alaşehir ilçesine gerçekleştirdi. Alaşehir Kongre Parkı'nda muhtarlarla ve vatandaşlarla buluşan Başkan Zeyrek, "Yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz, büyükşehir küçük şehir ayrımı yok, hep birlikte başaracağız." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Ziyaret seçimlerin ardından ilk ilçe ziyaretini Alaşehir' gerçekleştirdi. Alaşehir Kongre Parkında muhtarlarla bir araya gelen Başkan Zeyrek muhtarlara dağıttığı kağıtlara acil yapılması gerekenler başta olmak üzere mahallelerin isteklerinin liste yapılmasını istedi. Toplantı yapılan alanın yanında bulunan okulun teneffüs saatinde, duvar üzerine çıkan çocuklar ise Ferdi Zeyrek lehine tezahürat yaptı. Çocuklara duyarsız kalmayan Başkan Zeyrek duvar üzerinden çocuklarla sohbet ederek her daim yanlarında olduklarını söyledi.

Toplantıda konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Daha önce alışık olmadığımız bir şekilde artık Büyükşehir Belediye Başkanımız her haftayı bir ilçede geçecek. İlk olarak başkanımız Alaşehir'den başladı, kendisine teşekkür ediyorum. 17 ilçemiz var 17 hafta sonra başkanımız yine Alaşehir'de olacak. Bizim isteğimiz de buydu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçemize gelmesi, bizleri burada ziyaret etmesi, muhtarlarımızla bir araya gelmesiydi. Yerinde teşhis, yerinde tedavi. Alaşehir'in kangren olmuş sorunlarından birisi Avşar Barajından şehrimize 17 kilometre su pompalanıyor. Yaklaşık 30'un üzerinde hasarımız var. Patlakları tamir ederken yeni patlaklar oluşuyor. Patlaklar nedeniyle basılan 100 litre sudan sadece 60 litresi şehrimize gelebiliyor, yolda yüzde 40 kaybımız oluyor. Aspesli borular ile metal borularımızı değiştirmek için borularımız depomuzda duruyor. Onların döşeme ihalesi yapılacak, ayrıca Evrenli Mahallesine 7 bin 500 tonluk su deposu ihalesi yapılacak. Böylece oluşabilecek arızalardan dolayı şehrimiz susuz kalmayacak. Su kesintilerine karşı susuz kalmayacak yapmış olduğumuz su deposu Alaşehir'e hiç su gelmese bile 22 saat Alaşehir'in su ihtiyacını karşılayabilecek. Böylece önümüzdeki yıldan itibaren Alaşehir'in beş yıl su sorunu ortadan kalkmış olacak. Yine bazı mahallelerimizde kangren olmuş yol sorunlarımız var, bunları da çözeceğiz. Amacımız yerelden kalkınmayı sağlamak yerinde üretim yerinde tüketim ve yerinde istihdam, kırsal kalkınma demek köylü milletin efendisi yapmak demektir." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Seçimde bizlere destek veren oldu, vermeyen oldu. O seçim 31 Mart'ta bitti, destek verenlere ayrıca teşekkür ediyorum ama öyle bir belediye başkanlığı yapacağız ki destek vermeyen arkadaşlarımız da keşke biz de destek verseydik diyecekler. 31 Mart akşamı siyaset bitti 1 Nisan itibari ile artık hizmet vakti başladı. Biz 17 belediyenin 14'ünü kazanmış olarak, artık büyükşehir küçük şehir ayrımı yok. Bundan böyle tüm hizmetleri birlikte yapıyoruz. Çünkü hepimizin ortak bir isteği var, sorunları çözülmüş bir şehir. Bundan böyle her hafta bir ilçemizi ziyaret edeceğiz. İlk olarak Alaşehir'den başladık. Bunun bir sebebi var. Alaşehir belediyesi geçmiş beş yıl içerisinde gerekli olan hizmeti maalesef alamamış maalesef benden değilsen hizmet yok görüşüyle, Alaşehirli vatandaşlarımız hizmetlerden yararlanamamışlar ama Ahmet başkanımız bunu hiç hissettirmeden hizmetleri yerine getirmeyi başarmış. Bundan sonra yapacağımız hizmetler daha da artacak. Alaşehir'e 17 kilometrelik ishale hattına yaptıktan sonra Alaşehir şu sorunu çözeceğiz. Ulaşımda artık yolcu yok diye gidilmeyen köy kalmayacak çünkü bundan böyle yolcuya göre değil, kooperatiflerle yaptığımız anlaşmada, kilometreye göre para ödeyeceğiz. Her mahalleye ulaşım araçları gidecek. Su indirimi 1 Mayıs itibari ile başladı. İki ton su bir TL, ondan sonraki tüketim de de yüzde 30 indirim var. Alaşehir'in sorunlarını biliyoruz bu soruları en kısa sürede çözeceğiz. Attığım her imza da Selendi'de Soma'da yalınayak dolaşan çocuklarımızın hakkı olduğunu onların vebalinin bizim üzerimizde olduğunu bilerek imza atıyorum. Her kuruşunu da peşinden koşuyorum. Bu beş yıl böyle devam edecek. Ben kendim için hiç bir zaman hiç bir şey istemeyeceğim ama Manisa için çok şey isteyeceğim. Beş yıl sonra bakarız ama alnım açık başım dik, Manisa'da gezmek istiyorum ve Manisa'da vefat etmek istiyorum." diye konuştu. - MANİSA