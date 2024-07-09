Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kula Belediyesi\'nde Projeleri İnceledi

Politika

Kula Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimi için Kula'ya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, beraberindeki heyet ile birlikte Kula Belediyesi tarafından devam eden projeleri yerinde inceledi. Manisa Milletvekilleri, Kula Belediye Başkan Vekili, Belediye Meclis Üyeleri ve ilçe teşkilatı ile projeleri yerinde inceleyen Başkan Zeyrek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kula Belediyesi'nde 27 Haziran tarihinde yaşanan arbede olayının ardından tutuklanan Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in yerine başkan vekili seçilmesi için bugün Manisa Valiliği'nin yazısıyla seçim yapıldı. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Semra Gündüz'ün Kula Belediye Başkan vekili seçildiği toplantının ardından Kula'daki yatırım ve projeler ile ilgili yetkililerden bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez göreve dönünceye kadar birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlere devam edeceklerini söyledi. Beraberindeki CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, Kula Belediye Başkan vekili Semra Gündüz ve CHP'li Kula Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte esnaf ziyareti yapan Başkan Zeyrek, esnaf ve vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi. Daha sonra 4 Eylül ve Bey Mahallelerinde Kula Belediyesi'nin devam eden projelerini yerinde inceleyen Başkan Zeyrek, projelerle ile ilgili birim sorumlularından bilgi aldı. Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in görevine dönesiye kadar Kula'ya sahip çıkacaklarını ve birlik beraberlik içerisinde Kula'yı yöneteceklerini dile getiren Başkan Zeyrek, Kula halkının hizmetten mahrum kalmayacağının altını çizdi. Kula ile her zamandan yakından ilgileneceğinin de sözünü veren Başkan Zeyrek, seçim öncesinde hem kendisinin hem de Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in verdiği sözleri tek tek yerine getireceklerini ifade etti. - MANİSA