Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kula Belediyesi'nde Projeleri İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kula Belediyesi'nde Projeleri İnceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kula Belediyesi\'nde Projeleri İnceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kula Belediyesi'nde devam eden projeleri yerinde inceleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

09.07.2024 10:38  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kula Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimi için Kula'ya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, beraberindeki heyet ile birlikte Kula Belediyesi tarafından devam eden projeleri yerinde inceledi. Manisa Milletvekilleri, Kula Belediye Başkan Vekili, Belediye Meclis Üyeleri ve ilçe teşkilatı ile projeleri yerinde inceleyen Başkan Zeyrek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kula Belediyesi'nde 27 Haziran tarihinde yaşanan arbede olayının ardından tutuklanan Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in yerine başkan vekili seçilmesi için bugün Manisa Valiliği'nin yazısıyla seçim yapıldı. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Semra Gündüz'ün Kula Belediye Başkan vekili seçildiği toplantının ardından Kula'daki yatırım ve projeler ile ilgili yetkililerden bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez göreve dönünceye kadar birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlere devam edeceklerini söyledi. Beraberindeki CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, Kula Belediye Başkan vekili Semra Gündüz ve CHP'li Kula Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte esnaf ziyareti yapan Başkan Zeyrek, esnaf ve vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi. Daha sonra 4 Eylül ve Bey Mahallelerinde Kula Belediyesi'nin devam eden projelerini yerinde inceleyen Başkan Zeyrek, projelerle ile ilgili birim sorumlularından bilgi aldı. Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in görevine dönesiye kadar Kula'ya sahip çıkacaklarını ve birlik beraberlik içerisinde Kula'yı yöneteceklerini dile getiren Başkan Zeyrek, Kula halkının hizmetten mahrum kalmayacağının altını çizdi. Kula ile her zamandan yakından ilgileneceğinin de sözünü veren Başkan Zeyrek, seçim öncesinde hem kendisinin hem de Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in verdiği sözleri tek tek yerine getireceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ferdi Zeyrek, Manisa, Kula, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kula Belediyesi'nde Projeleri İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten 10 maddelik manifesto: Ülkemizde yüzde 20’lik kesim refah içinde yaşıyor, bedelini yüzde 80 ödüyor. Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten 10 maddelik manifesto: Ülkemizde yüzde 20'lik kesim refah içinde yaşıyor, bedelini yüzde 80 ödüyor.
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:40 Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 11:53:48. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kula Belediyesi'nde Projeleri İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement