Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Oy Kullandı - Son Dakika
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Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Oy Kullandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Oy Kullandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek, oy kullanmak için sandık başına gitti. Ergün, çalışmalarını ve projelerini vatandaşlara anlatırken, Zeyrek ise adil ve eşit bir başkanlık sözü verdi.

31.03.2024 15:58
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cengiz Ergün ile CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek oylarını kullandı.

Eşi, kızları ve damatlarıyla Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na gelen Ergün, oy verme işlemini 1186 numaralı sandıkta gerçekleştirdi.

Ergün'e MHP MYK Üyesi Ali Uçak ve MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner de eşlik etti.

Ergün, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Manisa'nın 17 ilçesinde bütün vatandaşlarımıza ve hemşerilerimize kendimizi ifade etmeye çalıştık. Çalışmalarımızı ve projelerimizi, bugüne kadar yaptıklarımızı ve yeni hedeflerimizi vatandaşlarımızın huzuruna çıkarttık. Hizmet noktasında vatandaşlarımızın daha nasıl mutlu olabilecekleri bir şehri yaratabiliriz gayesinde olduk. Geçtiğimiz 15 yıllık süreçte de hep böyle geçti. Dün neysek bugün de aynı noktadayız." dedi.

CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ferdi Zeyrek ise annesi Türkan ve eşi Nurcan Zeyrek ile Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu'nda 1351 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Zeyrek, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyükşehir belediye başkanı seçilmesi halinde 1,5 milyon Manisalının başkanı olarak adil ve eşit yaklaşım sergileyeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Oy Kullandı - Son Dakika

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