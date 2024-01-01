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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Nöbetçi Ekipleri Yeni Yılda Görev Başındaydı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Nöbetçi Ekipleri Yeni Yılda Görev Başındaydı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların belediye hizmetlerinden eksiksiz bir şekilde faydalanabilmesi ve mağduriyet yaşamaması için yılın son günü ve yeni yılın ilk saatlerinde görevlerine devam etti. Nöbetçi ekipler, su ve kanal arızaları, ulaşım, zabıta, itfaiye gibi taleplere hızlı bir şekilde yanıt vererek olumsuzlukların önüne geçti. Ayrıca, 185 Çözüm Merkezi de vatandaşların taleplerini karşılamak için hazır durumdaydı. 1 Ocak 2024 Pazartesi günü de tüm birimler, vatandaşların sorunsuz bir şekilde yeni yıl tatilini geçirebilmesi için görevlerine devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Nöbetçi Ekipleri Yeni Yılda Görev Başındaydı
01.01.2024 - 13:09,
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü nöbetçi ekipleri, yılın son günü ve yeni yılın ilk saatlerinde de vatandaşların belediye hizmetlerinden eksiksiz bir şekilde hizmet alabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına il genelinde görev başındaydı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü nöbetçi ekipleri vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi amacıyla il genelinde sahada ve masa başında 24 saat boyunca görev başındaydı. Su ve kanal arızası, ulaşım, zabıta, itfaiye ve benzeri hizmetlerle ilgili taleplere hızla yanıt verilebilmesi amacıyla tam kadro görevinin başında olan ekipler özveri ile çalışarak, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçti. 185 Çözüm Merkezi de vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek için her zamanki gibi hazır durumdaydı. Görevli tüm birimler, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü de vatandaşların yeni yıl tatilini sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla görevinin başında olacak. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Nöbetçi Ekipleri Yeni Yılda Görev Başındaydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Nöbetçi Ekipleri Yeni Yılda Görev Başındaydı - Son Dakika
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