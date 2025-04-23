Manisa\'da Belediye Başkan Yardımcısı İstifa Etti: \'Siyaset Zenginleşme Aracı Olmamalı\'

Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, sosyal medya hesabından "Siyaset zenginleşme aracı olmamalı" diyerek istifa ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise açıklamaya tepki göstererek, Yıldırım hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve iddialarını kanıtlamasını isteyeceğini ifade etti.

CHP'li Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, sosyal medya hesabından, görev yaptığı belediye yönetimine karşı sert iddialarda bulundu. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benden buraya kadar. Evet. Bulunmaz Hint kumaşı mıyım? Hayır. Ama bir ay önce hakkımda alınan ki önüme imzaya getirilerek adeta burnuma sokularak imzalanması istenilen karar... En önemlisi mukayese edildiğim kişiler. 1987 üniversite mezunuyum hemen gelip üye olduğum partim evet bugünleri de görecekmişiz, gördük de. Siyaset zenginleşme aracı olmamalı. Evet çok bekledim çok bekledik hep gün döndü devran döndü. Yine dönecek. Çarpmada bir toplamada sıfır olan mallar yerinizi alacaksınız bu denklemde" ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan Yıldırım hakkında suç duyurusu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, başkan yardımcısı Yenal Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Durbay, "Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak belediyemizi töhmet altında bırakan Yenal Yıldırım ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunup bahsettiği iddiaları kanıtlamasını isteyeceğim. Aynı zamanda partimizin disiplin kuruluna da şikayet dilekçemi verip, partililik ile bağdaşmayan bu ve bundan önceki tüm davranışları için partiden ihraç edilmesini talep edeceğim. Belediyemizin şirketinde yönetim kurulu üyesi olamayacağını öğrendikten sonraki gün böyle bir paylaşım yapması ve bunu ilkesellikle açıklamaya çalışması dürüstlükle bağdaşmamaktadır. Böyle bir günde kamuoyunun bu gereksiz gündemle meşgul edilmesi sebebiyle üzüntülerimi bildirir, saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - MANİSA