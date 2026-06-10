Manisa'da 'Kadın Dostu Kent' hamlesi - Son Dakika
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Manisa'da 'Kadın Dostu Kent' hamlesi

Manisa\'da \'Kadın Dostu Kent\' hamlesi
10.06.2026 15:00  Güncelleme: 15:02
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, kadınların kent yaşamına eşit katılımını güçlendirecek Yerel Eşitlik Eylem Planı eğitimleri düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen eğitimlerde, kadınların kent yaşamına eşit katılımını güçlendirecek politikalar masaya yatırıldı. Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanmasına yönelik gerçekleştirilen programın, kadın dostu kent anlayışının yaygınlaşmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanmasına yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Programda, kadınların kent yaşamına eşit katılımını güçlendirecek politika ve uygulamalar ele alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı ile Yerel Eşitlik Birimi iş birliğinde yürütülen çalışmalar, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonundaki Kadın Dostu Kentler Programı'nın üçüncü fazı kapsamında gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) yürütücülüğünde ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında sürdürülen program kapsamında, mayıs ayında düzenlenen üç günlük tematik eğitimlerin ardından Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanmasına yönelik iki günlük eğitim programı düzenlendi.

Eğitimlerde; yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle hizmet üretmesi, kadınların karar alma süreçlerine katılımının artırılması ve kent politikalarının eşitlik temelinde geliştirilmesi konuları ele alındı. Katılımcılar, eşitlik odaklı yerel yönetim anlayışının güçlendirilmesine yönelik bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Programa Yerel Eşitlik Uzmanı Aylin Çelik ile kilit uzmanlar Zehra Tosun ve Sezin Üskent katıldı. Eğitimler, UNFPA Kadın Dostu Kentler Programı Kilit Uzmanları Zehra Tosun ve Sezin Üskent tarafından verildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen eğitimlerin, Manisa'da kadın dostu kent yaklaşımının yaygınlaştırılmasına ve Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarına önemli katkı sağladığı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manisa'da 'Kadın Dostu Kent' hamlesi - Son Dakika

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