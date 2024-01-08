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Manisa'da muhtarlık bölgesi askı listeleri için adres değişikliği talepleri alınacak - Son Dakika
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Manisa'da muhtarlık bölgesi askı listeleri için adres değişikliği talepleri alınacak

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi askıya çıkan muhtarlık bölgesi askı listelerinin 17 Ocak'ta indirilecek olması nedeniyle, adres değişikliğinden bulunmak isteyen vatandaşların taleplerini karşılamak üzere Manisa genelindeki ilçe nüfus müdürlüklerinin 13-14 Ocak tarihleri arasında hizmet vereceği açıklandı. Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, cumartesi ve pazar günleri de çalışacak.

Manisa\'da muhtarlık bölgesi askı listeleri için adres değişikliği talepleri alınacak
08.01.2024 - 13:18,
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31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi askıya çıkan muhtarlık bölgesi askı listelerinin 17 Ocak'ta indirilecek olması nedeniyle, adres değişikliğinden bulunmak isteyen vatandaşların taleplerini karşılamak üzere Manisa genelindeki ilçe nüfus müdürlüklerinin 13-14 Ocak tarihleri arasında hizmet vereceği açıklandı.

Manisa'da yerel seçimler öncesi 4 Ocak'ta muhtarlıklarda askıya çıkan listelerin 17 Ocak'ta indirilecek olması nedeniyle il genelindeki ilçe nüfus müdürlükleri adres değişikliğinde bulunmak isteyen vatandaşların taleplerini karşılamak üzere cumartesi ve pazar günü de çalışmaya devam edecek.

Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle: "Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarına Dair 140/1 sayılı Genelgesi gereği muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıktı ve 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecek olması nedeniyle ilimiz dahilindeki tüm ilçe nüfus müdürlüklerimiz 06-07 ocak tarihlerinde olduğu gibi 13 ve 14 Ocak cumartesi ve pazar günleri vatandaşlardan gelecek adres değişikliği taleplerini karşılamak üzere 08.00 - 17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır." - MANİSA

Kaynak: İHA
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