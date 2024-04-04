Manisa Gölmarmara\'da CHP\'li Belediye Başkanı Cem Aykan göreve başladı

Politika

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde mahalli idareler seçimlerinden zaferle çıkan CHP'li Belediye Başkanı Cem Aykan mazbatasını alarak görevine dualarla başladı.

Son 2 dönemdir AK Parti'li Kamil Öz'ün Belediye Başkanı olduğu Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde seçimi yüzde 57,51 oranla kazanan CHP'li Cem Aykan mazbatasını aldıktan sonra Gölmarmara Belediyesi önünde düzenlenen törenle görevine başladı. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Cem Aykan'ın partililer ve belediye personeli ile selamlaşmasının ardından belediye önünde tören düzenlendi. Yapılan dua ile başlayan törende konuşan Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, kimsenin işiyle aşıyla işi olmayacağını ve sosyal belediyecilik anlayışıyla kapılarının herkese sonuna kadar açık olacağını söyledi.

"Allah Kamil Başkanımızdan razı olsun"

Yüzde 57,51 oy oranıyla Manisa'daki en yüksek 3. oy oranına sahip olduklarını kaydeden Aykan, Büyükşehir Belediyesinin de CHP'de olması nedeniyle yetki karmaşasının biteceğini ve artık hizmette herhangi bir aksama olmayacağını söyledi. Törene katılmayan eski Belediye Başkanı Kamil Öz'ün kendisini telefonla aradığını kaydeden Aykan, "Kamil Başkanım beni az önce aradı ve çok mutlu etti beni. Görüştük her zaman yanımda olacağını söyledi. Kendisini belediyeye davet ettim ve 'Sana ihtiyacım var' dedim. Dedi 'Hiç merak etme her şeyi beraber aşacağız.' Mazbata töreninden sonra geleceğini söyledi. Ben arayacaktım kendisini, o aradı ve mutlu oldum. Biz ayrıştırmaya değil birleştirmeye geliyoruz. Böyle güzel bir belediye binası kazandırdı, güzel hizmetleri oldu ilçemize Allah ondan da razı olsun. Biz de bundan sonra onun yaptığı hizmetleri değerlendirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Başkan Aykan ayrıca Kadir Gecesinin kutlanacağı Cuma akşamı tüm Gölmarmara halkına büyük bir iftar vereceklerini söyleyerek konuşmasını şöyle tamamladı: "Şimdi görev zamanı biz görevimizin başına geçiyoruz. Aralıksız çalışacağız." - MANİSA