Manisa haberleri... Manisa Ticaret Borsası ile Şehzadeler'in işbirliği devam edecek - Son Dakika
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Manisa haberleri... Manisa Ticaret Borsası ile Şehzadeler'in işbirliği devam edecek

18.10.2022 15:12
Manisa haberleri... Manisa Ticaret Borsası ile Şehzadeler'in işbirliği devam edecek

Manisa politika haberi: Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 3 Ekim'de yapılan genel kurul ile güven tazeleyerek bir dönem daha Manisa Ticaret Borsası başkanlığına seçilen Sadık Özkasap ve yeni yönetimini ziyaret ederek tebrik etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 3 Ekim'de yapılan genel kurul ile güven tazeleyerek bir dönem daha Manisa Ticaret Borsası başkanlığına seçilen Sadık Özkasap ve yeni yönetimini ziyaret ederek tebrik etti. Yapılan görüşmede her iki kurum arasındaki işbirliğinin devam edeceği bildirildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 3 Ekim'de yapılan genel kurul ile yeni yönetimini oluşturan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Güven tazeleyen Başkan Sadık Özkasap ve yönetimini tebrik ettiğini dile getiren Başkan Çelik, "Değerli başkan ve ekibine üstün başarılar diliyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak bugüne kadar Ticaret Borsamızla çok uyumlu bir şekilde çalıştık, şehrimize hizmet ettik. Ortak projelere imza attık. Birbirimize hep bir telefon kadar yakın olduk. İnanıyorum ki bundan sonra da kendilerine hizmet etmekten şeref duyduğum halkımız için yine birlikte güzel projelere imza atacağız. Bugüne kadar ki işbirlikleri ve katkıları için başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de bu işbirliğinin artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Değerli başkanımız ve ekibini bir kez daha tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

"İşbirliğimiz giderek güçleniyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise şöyle konuştu: "Değerli başkanımızın tebrik ziyareti bizleri çok memnun etti. 3 Ekim'de üyelerimizin teveccühü ile bir dört yıllık dönem için daha Manisa Ticaret Borsası başkanlığını devam ettireceğiz. İki kurum arasındaki ilişkiler her geçen sene daha da güçlenerek devam ediyor. Başkanımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyor olmamız kurumlararası işbirliğinin de ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Manisa Ticaret Borsası üyeleriyle birlikte tarıma ve tarıma dayalı sanayiye destek vermektedir. Manisa'nın işlem hacmi ve ihracatına katkı sunmaktadır. Bizler inşallah önümüzdeki dönemde de birlik ve beraberliğimizi Manisa'mız ve üreticilerimiz için sürdüreceğiz. Allah hepimize başarılarını ihsan eylesin." - MANİSA

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Kaynak: İHA

Ömer Faruk Çelik, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa haberleri... Manisa Ticaret Borsası ile Şehzadeler'in işbirliği devam edecek - Son Dakika

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