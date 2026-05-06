Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Saçım Töreni

06.05.2026 03:19
486. kez düzenlenen festivalde 10 ton mesir macunu halka saçıldı, protokol üyeleri de katıldı.

UNESCO'nun, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, saçım töreniyle sona erdi.

Bu yıl 486. kez düzenlenen festival kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan mehter marşları eşliğinde başlayan yürüyüşe Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı.

Şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile Merkez Efendi'yi canlandıran tiyatrocuların yer aldığı yürüyüşte yerel ve ulusal halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.

Sultan Camisi'nde sona eren yürüyüşün ardından saçım törenine geçildi.

10 ton mesir macunu saçıldı

Öğle ezanının ardından Osmanlı padişahlarını canlandıran tiyatrocular, katılımcıları selamladı.

Daha sonra Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek mesirin halka dağıtılmasına izin vermesi temsili olarak canlandırıldı.

Sultan Camisi'nin şerefe ve kubbelerinin yanı sıra çevredeki apartmanların çatı ve balkonlarından toplam 45 noktadan 10 ton mesir macunu halka saçıldı.

Protokol üyelerinin de saçım yaptığı törende, alandakiler mesir macunu kapabilmek için yarıştı. Bazı vatandaşların daha fazla mesir macunu alabilmek için şemsiye kullandığı görüldü.

21 Mart'ta Nevruz Bayramı ritüelleri ve macun karma töreniyle başlayan festival, saçım töreniyle tamamlandı.

Mesirin tarihçesi

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması üzerine, Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak macun hazırlanır.

Bu macunla şifa bulduğuna inanılan Hafsa Sultan, macunun diğer hastalara da verilmesini ister. Talebin artması üzerine macunun kağıtlara sarılarak Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçılmasını buyurur.

Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu kullanılıyor.

Kaynak: AA

