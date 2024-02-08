Manisa\'nın Gördes ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı ve 5 kişi AK Parti\'ye katıldı

Manisa'nın Gördes ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Adil Duru ve beraberindeki 5 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Yeniden Refah Partisi Gördes İlçe Başkanı Veteriner Hekim Adil Duru ve 5 kişi, partiden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçti. Yeni üyelere rozetleri AK Parti Gördes İlçe Teşkilatı'nda AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert tarafından takıldı. İstifa nedenlerini açıklayan Adil Duru, "Yeniden Refah Partisi Gördes İlçe Teşkilatı olarak bize il başkanlığımızdan telefon edilerek, 6 Şubat tarihinde belediye başkan aday adaylarını tespit etmemiz istendi. Biz de partimiz üyesi iki aday adayını teklif ettiğimiz halde il başkanlığı partimiz üyesi olmayan İlhan Türe'yi aday gösterip ilan etti. Bu yasal değildir. İlçe teşkilatımıza darbedir. Aday gösterilince AK Parti'den istifa ettiği anlaşılmaktadır. Arkadaşları olan 4 kişinin dahi AK Parti'den istifa ettikleri meçhul olup, partimiz üyesi olmadıkları kayıtlarımızda bellidir. 7 Şubat tarihi saat 13.00'a kadar ilçe teşkilatı olarak dimdik ayakta ve görevdeydik. İl Başkanı Hakan Lalebaş'a götürdüğümüz aday adayı listesini bizden almayarak, bizleri geri çeviren il başkanlığı ile bu saatten sonra çalışmaya devam etmemizin partimizin prensiplerine leke düşüreceğini gördüğümüzden dolayı teşkilat olarak, ilçe başkanı ve üyeleri olarak istifa ediyoruz" dedi.
Rozet takma töreninden sonra AK Parti Gördes İlçe Başkanı Halil Erden ve AK Partili Belediye Başkanı ve başkan adayı Muhammet Akyol, partiye katılanları tebrik etti. - MANİSA
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