Manisa\'nın ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay, personeliyle bayramlaştı

Politika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde göreve başlayan ve Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Durbay, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı.

Ramazan Bayramı Şehzadeler Belediyesi'nde erken kutlandı. Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı Gülşah Durbay, ilk kez personeliyle bayram vesilesiyle bir araya gelerek bayramın coşku ve neşesini paylaştı. Başkan Durbay'a bayramlaşmada CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Bayramlaşmada konuşan Başkan Durbay, "Ramazan Bayramı'nın sevincini ve huzurunu birlikte yaşamak büyük bir mutluluk. Manisa'nın hizmetinde birlikte çalışacağımız bu yeni dönemde, dayanışma ve iş birliğinin önemini vurgulamak için buradayız. Tüm belediye çalışanlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim" dedi.

Belediye personeli de Başkan Durbay'a görevinde başarı dileyerek, bayramını kutladı. Bayramlaşma etkinliği, samimi ve neşeli bir ortamda geçti. - MANİSA