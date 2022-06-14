Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım - Son Dakika
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Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım

14.06.2022 20:28
Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle yürütülen imar plan çalışmalarında önemli bir adım daha atıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle yürütülen imar plan çalışmalarında önemli bir adım daha atıldı. Daha önce Büyükşehir Belediyesi olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını yaptıklarını hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin hazır hale gelen 6 bölgesinin 1/1000 ölçekli planlarının an itibariyle meclis komisyonlarında görüşülmeye başlanacağını müjdeledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının gündem maddeleri arasında Manisalıların merakla beklediği 1/1000 ölçekli imar planları da yer aldı. İlgili çalışma, İmar ve Bayındırlık ara komisyonlarında görüşülmek üzere komisyona havale edildi. Konu ve çalışmalar ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bütün Manisa'ya duyurmuş olalım. Biliyorsunuz 1/5000'lik planlarımızı tamamlamıştık. Yunusemre ve Şehzadeler Belediye Başkanlıklarımızın 1/1000'lik plan çalışmaları bizlere intikal etmiş durumda. Şu anda hayırlısıyla Büyükşehir Meclisi'nde komisyona sevki yapılıyor. Günü geciktirmeden, Manisa'nın önünü açma noktasında bu planları inşallah Manisa'nın hizmetine sunmuş olacağız. Herkes büyük bir beklenti içerisinde. Bunların 6 bölgesi şu anda komisyonlara gönderiliyor. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü toplanarak meclisimiz kararını verecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Saruhanlı, Gördes ve Gölmarmara'ya Prestij Cadde müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Haziran ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda prestij cadde düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Turgutlu ilçesi Son Sokak'ta çalışmalarını tamamladıklarını belirten Başkan Ergün, Saruhanlı ilçesi Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddeleri; Gördes ilçesi Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarları ile Gölmarmara ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde prestij cadde çalışması başlatacaklarını müjdeledi.

İl genelinde çalışmaların yoğun tempoda devam ettiğini belirten Manisa büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu ilçesine bağlı Son Sokak'ta başlattıkları prestij cadde düzenlemelerini tamamladıklarını belirterek, çalışmaların ilçe halkına hayırlı olmasını diledi. Yeni prestij cadde düzenlemeleri hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, "Şimdi de Saruhanlı ilçemiz Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddeleri; Gördes ilçemiz Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarları ile Gölmarmara ilçemiz Uğur Mumcu Caddesi'nde prestij cadde çalışması başlatacağız. Gölmarmara ilçemiz Uğur Mumcu Caddesi'nde daha önce altyapı çalışmalarını tamamlamıştık. Saruhanlı ilçemizdeki caddelerimizde MASKİ tarafından yağmur suyu ve içme suyu hattı, Gördes ilçemizde de kanalizasyon ve içme suyu hattı imalatları yapılacak. Altyapı çalışmalarının sözleşmesini yüklenici firma ile imzaladık. İnşallah yakın zamanda bu caddelerimizde altyapı işine start vereceğiz. Üstyapı için de 5 Temmuz gününe ihale tarihini aldığımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Değerli belediye başkanlarımıza ve hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Tüm maddelerin oylanması ve komisyonlara sevkin yapılmasının ardından 20 Haziran Pazartesi günü, saat 18.00'de toplanmak üzere birleşime ara verildi. - MANİSA

Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım
Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım
Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım
Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım
Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım
Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım
Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım - Son Dakika

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