Manisa politika haberi: MHP Manisa teşkilatlarından mitinge davet - Son Dakika
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Manisa politika haberi: MHP Manisa teşkilatlarından mitinge davet

20.10.2022 14:32
Manisa politika haberi: MHP Manisa teşkilatlarından mitinge davet

Manisa haberi: MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yapılacak Manisa mitingine davet etti.

MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yapılacak Manisa mitingine davet etti.

Özten, yapığı yazılı açıklamada 23 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı miting düzenleyeceklerini belirtti.

MHP'nin seçim hazırlıklarının sadece tanıtma, aydınlatma ve anlatma çalışmalarından ibaret olmadığına dikkati çeken Özten, "Mitinglerimiz, seçim çalışmalarımız aynı zamanda geniş bir gönül seferberliği tarzında sürmektedir. 2023 seçimlerinin Türkiye'de siyasi hayatın alacağı vaziyet açısından olduğu kadar, dünya tarihi ve küresel gelişmelerin seyri açısından da taşıdığı önem ortadadır." ifadelerini kullandı.

Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal da genel başkan Bahçeli'yi Manisa'da ağırlamanın heyecanını yaşayacaklarını belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yapılacak olan mitinge tüm hemşerilerimiz davetlidir." dedi.

Kaynak: AA
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