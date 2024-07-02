Manisa Salihli İlçe Kaymakamlığına Ali Güldoğan atandı - Son Dakika
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Politika

Manisa Salihli İlçe Kaymakamlığına Ali Güldoğan atandı

Manisa Salihli İlçe Kaymakamlığına Ali Güldoğan atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamlığına Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan atandı. Güldoğan, 1977 yılında Diyarbakır'da doğmuş olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli görevlerde bulunan Güldoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

02.07.2024 12:44
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Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamlığına Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle Salihli Kaymakamlığına Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan atanırken, 5 yıldan bu yana Salihli Kaymakamı olarak görev yapan Mehmet Kamil Sağlam ise Çarşamba Kaymakamlığına atandı.

Ali Güldoğan kimdir?

1977 yılında Diyarbakır İlinin Çüngüş İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır İlinde tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yaklaşık 2 yıl İstanbul Barosunda Avukat olarak görev yaptıktan sonra Gaziantep Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı.

Kaymakam Vekili olarak Tokat İli Niksar ve Sulusaray İlçelerinde görev yaptı. Akabinde yabancı dil eğitimi ve İngiliz İdari Sistemini yerinde incelemek amacıyla bir yıllığına İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderildi. Yurda döndükten sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Kaymakamlık Kurs programına çağrıldı. Sırasıyla Trabzon/ Dernekpazarı Kaymakamlığı, Çaykara Kaymakam Vekilliği, Hozat Kaymakamlığı, Sinanpaşa Kaymakamlığı (2009-2010 askerlik vazifesi) ile Tunceli ve Mardin Vali Yardımcısı görevlerinde bulundu. 2013-2016 yılları arasında Mardin Havalimanı Mülki İdare Amirliği ve Mardin İli, Kızıltepe Kaymakamlığı görevlerini yaptı.

Kaymakam Güldoğan evli ve 4 çocuk babasıdır. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manisa Salihli İlçe Kaymakamlığına Ali Güldoğan atandı - Son Dakika

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