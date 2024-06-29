Manisa Sevgi ve Dostluk Derneği Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Manisa Sevgi ve Dostluk Derneği Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı Ziyaret Etti

Manisa Sevgi ve Dostluk Derneği Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay\'ı Ziyaret Etti

Manisa Sevgi ve Dostluk Derneği (MADOST), Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı makamında ziyaret ederek, iş birliği imkanlarını görüştü. Toplantıda, yerel basının yaşadığı zorluklar ve basının tarafsızlığının korunması konuları ele alındı.

29.06.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Sevgi ve Dostluk Derneği (MADOST), Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı makamında ziyaret ederek, iş birliği imkanlarını görüştü.

MADOST Dönem Başkanı Hakkı İşcan ve yönetim kurulu üyeleri Manisa'nın ilk ve tek kadın belediye başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret etti. Toplantıda, Şehzadeler Belediyesi'nin şehirdeki çeşitli sorunlara çözüm üretme konusundaki kararlılığı vurgulanırken, özellikle yerel basının yaşadığı zorluklar da masaya yatırıldı. MADOST üyeleri, basının tarafsız ve objektif haber yapabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda, yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü ve belediyelerin bu konuda destekleyici rol üstlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Durbay, basının demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ve özgür basının sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sağladığını belirtti. Durbay, belediye olarak yerel basının güçlenmesi ve tarafsızlığını koruması için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve basın özgürlüğünün korunması adına atılması gereken adımlar üzerinde duruldu.

MADOST üyeleri, Başkan Durbay'ın bu konudaki hassasiyetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, iş birliği ve ortak çalışmaların önemine dikkat çekti. Görüşme sonunda, Şehzadeler Belediyesi ile MADOST arasında karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

Toplantı, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve gelecek projelerin görüşülmesiyle sona erdi. Başkan Durbay, dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Manisa'nın gelişimi ve halkın refahı için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. MADOST Dönem Başkanı Hakkı İşcan Manisa sorunlarının tespitinde önemli aşamalar kat ettiklerini ve bu tespitlerin ilgili makamlarla paylaşacağını belirterek toplantı sonlandırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Gülşah Durbay, Şehzadeler, Manisa, Sivil Toplum, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa Sevgi ve Dostluk Derneği Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:31:23. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Sevgi ve Dostluk Derneği Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement