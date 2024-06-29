Manisa Sevgi ve Dostluk Derneği Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay\'ı Ziyaret Etti

Politika

Manisa Sevgi ve Dostluk Derneği (MADOST), Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı makamında ziyaret ederek, iş birliği imkanlarını görüştü.

MADOST Dönem Başkanı Hakkı İşcan ve yönetim kurulu üyeleri Manisa'nın ilk ve tek kadın belediye başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret etti. Toplantıda, Şehzadeler Belediyesi'nin şehirdeki çeşitli sorunlara çözüm üretme konusundaki kararlılığı vurgulanırken, özellikle yerel basının yaşadığı zorluklar da masaya yatırıldı. MADOST üyeleri, basının tarafsız ve objektif haber yapabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda, yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü ve belediyelerin bu konuda destekleyici rol üstlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Durbay, basının demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ve özgür basının sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sağladığını belirtti. Durbay, belediye olarak yerel basının güçlenmesi ve tarafsızlığını koruması için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve basın özgürlüğünün korunması adına atılması gereken adımlar üzerinde duruldu.

MADOST üyeleri, Başkan Durbay'ın bu konudaki hassasiyetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, iş birliği ve ortak çalışmaların önemine dikkat çekti. Görüşme sonunda, Şehzadeler Belediyesi ile MADOST arasında karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

Toplantı, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve gelecek projelerin görüşülmesiyle sona erdi. Başkan Durbay, dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Manisa'nın gelişimi ve halkın refahı için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. MADOST Dönem Başkanı Hakkı İşcan Manisa sorunlarının tespitinde önemli aşamalar kat ettiklerini ve bu tespitlerin ilgili makamlarla paylaşacağını belirterek toplantı sonlandırıldı. - MANİSA