Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Tüm hemşehrilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum" dedi.
ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba güzel Başkent'in güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesinde buluşma çağrısı yaptı - Son Dakika
Edirne'de yapılan oy sayım işlemlerinin ardından oy torbaları İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı. Oy verme işleminin bittiği okullarda zarfların tasnifi ve oyların sayımı devam ediyor. Tamamlanan seçim sonuçları ilçe seçim kuruluna götürülüyor.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı belediye başkanlığını kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı.
Yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partisindeki görevinden istifa etti. Akşener'i de istifaya davet eden Yılmaz, "Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız" dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve şu ana kadar açılan sandıkların yüzde 25,33'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
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