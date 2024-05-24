Mansur Yavaş, Pınarbaşı'nda CHP adayına destek istedi - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, Pınarbaşı'nda CHP adayına destek istedi

Mansur Yavaş, Pınarbaşı\'nda CHP adayına destek istedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı seçiminin yenileneceği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'nin adayı Deniz Yağan'a destek istedi. Yavaş, ilçe meydanında yaptığı konuşmada, Ankara'daki hizmetlerini anlattı ve Pınarbaşı'nda yaşayanların 2 Haziran'daki seçimde gereken cevabı sandıkta vereceğini belirtti. CHP adayı Deniz Yağan da destek verenlere teşekkür ederek, ilçenin sorunlarına dikkat çekti ve projelerini anlattı.

24.05.2024 15:49
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 Haziran'da belediye başkanlığı seçiminin yenileneceği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'nin adayı Deniz Yağan'a destek istedi.

İlçe meydanında vatandaşlara seslenen Yavaş, Ankara'daki hizmetlerini anlattı.

Pınarbaşı'nda yaşayanların 2 Haziran'daki seçimde gereken cevabı sandıkta vereceğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"İnşallah, Mansur Yavaş belediyeciliği anlayışı Pınarbaşı'na da gelecek. Keçiören Belediye Başkanımız burayı kardeş belediye yapacak. İnşallah bizler, başkanımızın size vaat ettiği et ve süt entegre tesisleri başta olmak üzere elimizden gelen tüm katkıyı yapacağız. Bizim derdimiz halkın parasını çöp projelere yatırmak değil, üreten, bölgesini kalkındıran bir anlayıştır ve başkanımın vaatleri de bunlara yöneliktir. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Sizden 2 Haziran'da 'hak yerini bulacak' deyip, hakkı teslim etmenizi ve Ankara'ya bir müjde göndermenizi istiyorum. İnşallah bizim de elimizden geleni yapmak boynumuzun borcu olsun. Hepinizi şimdiden tebrik ediyorum."

CHP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Deniz Yağan da kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.

31 Mart'ta 324 oy fark ile kazandığı seçimin iptal edildiğini aktaran Yağan, şöyle konuştu:

"Geçmişten itibaren önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olan ilçede bunlar bitme noktasına gelmiştir. Sanayici gelişememekte, esnaf günden güne kan kaybetmektedir. İlçemiz var olan kaynaklarını ve bulunduğu konumu iyi değerlendirememektedir. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde konut, altyapı ve ulaşım problemleri vardır. İlçe terminalimiz yok. Eğitim, sağlık hizmetleri ile sosyal ve kültürel tesislerimiz yetersizdir. İlçenin kalkınması için et ve süt entegre tesisi ile yem fabrikasını hayata geçireceğiz. ilçemizin daha yaşanabilir bir yer olması için imar planını başlatacağız. Bunların dışında kalan projelerimizin tamamını da desteklerinizle gerçekleştireceğiz. 2 Haziran'da yenilenecek seçimleri yine sizlerin desteğiyle daha güçlü bir şekilde kazanacağımıza dair güvenimiz tamdır."

Programa CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş, Pınarbaşı'nda CHP adayına destek istedi - Son Dakika

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