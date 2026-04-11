Mansur Yavaş'tan İsrail Savunma Bakanı'na Sert Yanıt
Mansur Yavaş'tan İsrail Savunma Bakanı'na Sert Yanıt

Mansur Yavaş'tan İsrail Savunma Bakanı'na Sert Yanıt
11.04.2026 22:49
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a sosyal medya üzerinden sert bir yanıt vererek, 'Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur' dedi. Yavaş, Katz'ın savaş suçları işlemiş bir yönetimin mensubu olarak konuşma yetkisi olmadığını ifade etti.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a yanıt verdi.

ABB Başkanı Yavaş, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze'de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz. Türkiye'ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin. Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

