Mansur Yavaş'tan Kayyum Atamaları ve Seçim Süreci Üzerine Açıklama - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan Kayyum Atamaları ve Seçim Süreci Üzerine Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kayyum atamaları ve seçim süreciyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, hukuk ve demokrasi vurgusu yaparak, kayyum atamalarıyla halkın iradesinin yok sayıldığını dile getirdi.

04.11.2024 11:13
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır" dedi.

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 3 belediyeye kayyum atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, "Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir. Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır. Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Bırakın belediye başkanlarını halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin. Hukukçu olarak görüşüm; TBMM'nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır. Unutulmamalı hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan Kayyum Atamaları ve Seçim Süreci Üzerine Açıklama - Son Dakika

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