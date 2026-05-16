Mansur Yavaş yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

16.05.2026 17:45
Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nde yeniden başkanlık görevine seçildi ve Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nde, yeniden başkan seçildi.

Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı 1'inci Olağan Birlik Meclisi Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2 günlük toplantıda, Birliğin son 2 yıllık faaliyetleri değerlendirildi, 'Tarihi Kentlerde Miras Seferberliği Proje Destekleri' kapsamında hazırlanan projeler paylaşıldı ve yeni dönem yönetimi belirlendi. Toplantının 2'nci gününde yapılan seçimde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanı oldu. Seçim sonucunda Tarihi Kentler Birliği Encümen üyeliğine; Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve Sur Belediye Başkanı Adnan Örhan seçildi. Meclis 1'inci Başkan Vekilliğine Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Meclis 2'nci Başkan Vekilliğine ise Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse seçildi. Katip üyeliklere ise asil üye olarak Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, yedek üye olarak Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu seçildi.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nde yeniden başkan seçilmesinin ardından birlik üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Yavaş ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çiçek bırakan Yavaş, daha sonra beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu. Yavaş, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükseldi
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:02:32.
