Mansur Yavaş tehditlere yanıt verdi: Başka siyasi partilerin içişlerine karışmam! - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Salı günü grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bahçeli, geçtiğimiz hafta Ankara'daki Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin soruya, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" yanıtını vermişti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, "Bilinmesi gereken bir önemli husus, Sayın Genel Başkanımızın, Ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir" demişti.

"UZAKTAN YAKINDAN İLGİMİZ YOK"

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Yanlış yorumlanmaması için vakfın toplantısına katılmadığım gibi çiçek de göndermedim. Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim. Gençlik Parkı içinde bulunan salonumuzu istemişlerdi, uygun bulmamıştım. Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam. Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor diye ilişkilendirme oluyorsa, belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?"