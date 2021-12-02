Üye Girişi
Mansur Yavaş tehditlere yanıt verdi: Başka siyasi partilerin içişlerine karışmam! - Son Dakika

Mansur Yavaş tehditlere yanıt verdi: Başka siyasi partilerin içişlerine karışmam!

02.12.2021 08:35
Mansur Yavaş tehditlere yanıt verdi: Başka siyasi partilerin içişlerine karışmam!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın'ın tehditlerine yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Salı günü grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bahçeli, geçtiğimiz hafta Ankara'daki Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin soruya, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" yanıtını vermişti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, "Bilinmesi gereken bir önemli husus, Sayın Genel Başkanımızın, Ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir" demişti.

"UZAKTAN YAKINDAN İLGİMİZ YOK"

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Yanlış yorumlanmaması için vakfın toplantısına katılmadığım gibi çiçek de göndermedim. Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim. Gençlik Parkı içinde bulunan salonumuzu istemişlerdi, uygun bulmamıştım. Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam. Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor diye ilişkilendirme oluyorsa, belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?"

Mansur Yavaş, MHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş tehditlere yanıt verdi: Başka siyasi partilerin içişlerine karışmam! - Son Dakika


Son Dakika

Kredisini ödeyemeyenlerin sayısı katlandı! Yurttaş borç batağında! 08:26 Kredisini ödeyemeyenlerin sayısı katlandı! Yurttaş borç batağında! MasterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:01 MasterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! Dilara ve Safanur birbirine girdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi 07:07 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız 18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! 16:24 Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi 15:19 Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi
14:45 "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar

Son Dakika Haberleri
08:39 Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır!
08:35 Mansur Yavaş tehditlere yanıt verdi: Başka siyasi partilerin içişlerine karışmam!
08:26 Kredisini ödeyemeyenlerin sayısı katlandı! Yurttaş borç batağında!
08:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasından sonra dolar yeni güne 13.45 liradan başladı
08:16 Son dakika hava durumu! Meteoroloji açıkladı: Mevsim normallerine dönüyoruz
07:54 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj sosyal medyadan geldi: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma
07:52 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 2 Aralık Perşembe altın fiyatları
07:42 Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
07:30 Yasmin Erbil'in fotoğrafı beğeni topladı! Anne ve babasından yorum gecikmedi
07:28 İstifayı işaret eden olay! Bakan Elvan bu fotoğrafla yaşanacakların sinyalini vermiş
Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır! Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır!         
08:39
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk tepkiler Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk tepkiler         
08:17
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı         
07:10
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 08:45:29. #1.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş tehditlere yanıt verdi: Başka siyasi partilerin içişlerine karışmam! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement