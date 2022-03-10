Mansur Yavaş: "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız" - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "EGO otobüslerine zam yapmadan, gerekirse Belediyemizin bir büyük projesini askıya alıp, bugün olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafının kontak kapatma kararı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamasında göreve geldikleri günden itibaren vatandaşların yararına olan hizmetleri uygulamaya başladıklarını belirten Başkan Yavaş, Covid-19 pandemisi süresince toplu taşıma esnafına birçok destekte bulunduklarını anlattı.

"Belediyemiz ulaşım esnafına yaklaşık 20 kat fazla destek sağlamaktadır"

Başkan Yavaş, toplu taşıma esnafına yaptıkları destekleri, "Pandeminin en ağır dönemlerinde maske, dezenfektan ve şeffaf kabin gibi uygulamaları esnafımızla buluşturduk. Bunun dışında, pandemi dönemi boyunca, bugüne dek özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafımıza toplamda yaklaşık 90 milyon liralık maddi destekte bulunduk. Örneğin, merkezde çalışan özel halk otobüsü esnafına Bakanlık aylık 178 bin liralık destekte bulunurken Belediyemiz aynı esnaf grubuna aylık 3 milyon 216 bin liralık desteği halen sürdürüyor. Kısacası Belediyemiz ulaşım esnafına yaklaşık 20 kat fazla destek sağlamaktadır. Bu, Ankara tarihinde görülmemiş bir destek olarak kayıtlara geçti. Buradaki amacımız bir yandan esnafa destek verirken bir yandan da vatandaşlarımızı bu ekonomik koşullarda daha fazla mağdur etmemektir" diye sıraladı.

"Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir"

Yavaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada ise, özellikle son dönemde günbegün artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de yetersiz kaldığı gerekçesiyle Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Şunun da tekrar altını çizmek istiyorum: Kimlerin ücretsiz taşınacağı hususunu Belediyeler değil devlet, yasayla belirlemektedir. Dolayısıyla bizim Belediye olarak kanunen burada bir söz hakkımız yoktur. Sadece ocak ayında 333 adet halk otobüsünde 1 milyon 100 bin kişinin ücretsiz taşıması gerçekleştirilmiştir. Aynı ay 1 milyon 145 bin yolcu indirimli olarak taşınmış, öğrenci abonmanından ise 687 bin kişi yararlanmıştır."

"Dolmuş ücretlerini bu kurumlar belirleyecek olup Belediyemizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır"

Son fiyat artışı yaptıkları 5 Ocak 2022 tarihinden bu zamana kadar maliyetlerinin ortalama yüzde 70 arttığını, akaryakıta ise yüzde 79 zam geldiğini açıklayan Başkan Yavaş, EGO'nun toplam gelirlerinin sadece akaryakıt giderlerini karşılayamadığını belirtti. Yavaş, dolmuş ücretlerinin valilik tarafından onaylandığını söyleyerek, "Dolmuş ücretleri, ilgili esnaf odası aracıyla belirlenmekte ve Valilik tarafından onaylanmaktadır. Dolmuşçu esnafı 16 Şubat tarihinde zam taleplerini odaya bildirmiş ancak halen karar alınmamıştır. Dolmuş ücretlerini bu kurumlar belirleyecek olup Belediyemizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Özel halk otobüslerinin fiyat artış kararı ise UKOME'de alınmaktadır. Belediye olarak, hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağduriyet yaşamaması adına, kişi başına maliyet yaklaşık yüzde 70 artmış ve 10,5 lira olmuşken, uygulamada yüzde 44 artışla, 6,5 lira olması için teklif götürülecektir. Aradaki fark, sadece otobüs kullanan vatandaşlarımızdan çıkmaması adına, Belediyemiz tarafından sübvanse edilecektir" dedi.

Otobüste ücretsiz kullanım hakkı olan yolcular için destek teklifi

Devlet tarafından otobüsü ücretsiz kullanma hakkı verilen yolcular için validatörü bulunan özel halk otobüsü ve özel toplu taşıma araçları esnaflarına destek verilmesi konusunu Belediye Meclisi Gündemine alacaklarını açıklayan Başkan Yavaş, "199 adet ÖHO esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 2 lira, 134 adet ÖTA esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 3 lira, 207 adet validatörü bulunan ilçe ÖTA esnafına ise ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 4 lira destek olunması teklifimizi de Belediye Meclisi gündemine alacağız. 200 adet validatörü bulunmayan ilçe ÖTA esnafı ile 2231 adet dolmuşçu esnafına ise validatör takmaları halinde destek verilecektir. Bu desteklerin tamamı esnafın zararını önlemek, bilet ücretlerini düşük tutarak vatandaşlarımızı mağdur etmemek ve ücretsiz binme hakkı bulunan şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın otobüslerde karşılaştıkları kötü muamelenin önüne geçmek amacıyla yapılacaktır" sözlerini kaydetti.

"Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız"

Başkan Yavaş, bundan sonra tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Şunun da bilinmesini isterim ki, bu tekliflerin kabul edilmemesi halinde, ekonomik koşullara dayanabildiğimiz ölçüde EGO otobüslerine zam yapmadan, gerekirse Belediyemizin bir büyük projesini askıya alıp, bugün olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Zaten ekonomik zorluklarla mücadele eden hemşehrilerimizin daha fazla mağdur olmaması ve evine bir adet fazla ekmek götürebilmesi bizim önceliğimizdir. Süreci şeffaf bir biçimde sürdüreceğimizi belirterek tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ANKARA