Mardin - AK Parti'li Uygur: Türkiye’de yeni bir sayfa açılıyor - Son Dakika
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Mardin - AK Parti'li Uygur: Türkiye’de yeni bir sayfa açılıyor

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‘TERÖR MESELESİNİ GERİDE BIRAKACAĞIZ’AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Mardin’de bir otelde düzenlenen ve kentte faaliyet yürüten bazı sivil poplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı ‘Bir Sofrada Mezopotamya’ programına katıldı.

'TERÖR MESELESİNİ GERİDE BIRAKACAĞIZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Mardin'de bir otelde düzenlenen ve kentte faaliyet yürüten bazı sivil poplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı 'Bir Sofrada Mezopotamya' programına katıldı. Burada konuşan Uygur, terör meselesinin artık geride bırakılacağını ve Türkiye Yüzyılı'nın huzurun yüzyılı olacağını ifade ederek, "Bölgemiz bir çatışma bölgesi, hepimiz yıllardır şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu çatışma bölgesinde uyuşmazlıkların arabulucusu olması noktasında aranılan ve sözü dinlenen bir lider ve ülkemiz bu noktada oyun kuran ve yön veren bir ülke. Bu coğrafyada farklılıklarımızla, kardeşliğimizle bin yıllık o güçlü kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, daha da birbirimize kenetleyecek bir sürecin başlangıcını ve önemli bir merhaleye bir noktaya geldik. Kararlılıkla bir adım attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın o güçlü ve dünya liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin o güçlü duruşuyla ve milletimizin her bir ferdinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıyan o güçlü iradesiyle 467 gibi güçlü bir çoğunlukla büyük bir uzlaşıyla artık bu topraklarda enerjimizi büyük bölümünü, büyük çoğunluğunu sarf ettiğimiz bu terör meselesini çok geride bırakacağız" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI HUZURUN YÜZYILI YAPACAĞIZ'

Türkiye Yüzyılı ile refahın artacağını belirten Uygur, "Bu toprakların bereketini, birikimini, potansiyelini, kültürünü, tarihini, tarımını ve bu topraklarda yetişen gençlerimizin, kadınlarımızın gücünü, hayallerini inşallah bu bölgenin bu coğrafyanın kalkınması için üretime sarf edeceğiz. Refahı arttıracağız ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru daha güçlü bir iradeyle birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde ilerleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı yapacağız ve bu doğrultuda da milletimizin değerlerinden, niteliklerinden taviz vermeden, şehitlerimizin ve gazilerimizin hassasiyetlerine halel getirmeden bu coğrafyada daha güçlü bir kardeşlikle ve yine çatışmaların olduğu bu coğrafyada güçlü devlet ve millet tasavvuruyla Türkiye'yi Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bir istikrar adası, güvenli liman yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA
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