Mardin\'de Halk Kütüphanelerinin Kapatılması Kararı Tepkiyle Karşılandı

Politika

Mardin'de DEM Parti'nin yönettiği iki ilçe belediyesi, öğrencilerin ders çalıştığı, kitap okuduğu ve çeşitli kültürel etkinliklere katıldığı halk kütüphanelerinin kapatılmasını onayladı.

Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinde bulunan halk kütüphanelerinin kapatılması için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisine (DEM Parti) mensup belediye başkanları ve meclis üyeleri tarafından alınan karar, bölge halkında büyük tepki oluşturdu. Derik Belediye Başkanı Songül Özbahçeci ve Mazıdağı Belediye Başkanı Kudret Uçuk'un öncülüğünde alınan bu karar, yüzlerce öğrencinin ders çalıştığı, kitap okuduğu ve çeşitli kültürel etkinliklere katıldığı kütüphaneleri hedef aldı.

Derik Belediyesinin 8 Ocak 2025 tarihli meclis toplantısında alınan kararla, ilçedeki halk kütüphanesinin kapatılmasına karar verildi. Benzer bir karar Mazıdağı Belediyesi tarafından da alındı.

Kararın ardından, DEM'li belediye başkanları ve meclis üyelerine yönelik tepkiler büyüyor. Eleştiriler, kütüphanelerin kapatılmasının, çocukların kendilerini geliştirmesini engellemeye yönelik bir adım olduğu yönünde. Karara karşı çıkanlar, DEM'li belediyelerin bu tutumunun, bölge halkının cahil kalmasını istemekle eşdeğer olduğunu belirtiyor.

Derik ve Mazıdağı halkı ile sivil toplum kuruluşları, kütüphanelerin kapatılmasının çocukların ve gençlerin eğitimine de darbe vuracağını ifade ediyor. Eğitimciler ve veliler, kütüphanelerin sadece kitap okumak için değil, aynı zamanda bilgiye erişim, kültürel etkinliklere katılım ve sosyal gelişim için de önemli bir alan olduğunu vurguladı.

DEM'li belediyelerin aldığı bu karar, Mardin'in eğitim ve kültürel altyapısını zayıflatmakla kalmayıp, çocukların ve gençlerin geleceğini de tehdit ediyor. Bu adım, DEM Partili belediyelerin bölge halkının eğitim ve kültür seviyesinin geri kalmasını istediği şeklinde yorumlandı.

Vatandaşlar, yüzlerce öğrencinin faydalandığı ilçe halk kütüphaneleriyle ilgili DEM Partili belediyelerin aldığı kararın Mardinli çocukların okumasını istemediği şeklinde algılandığını ifade etti. - MARDİN