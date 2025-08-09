Mardin\'de Sahipsiz Hayvanlar İçin Modern Bakımevi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek sahipsiz hayvanlar için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

267 bin metrekare alanda hizmet veren tesiste; Köpek Hastanesi, Kedi Hastanesi, Kedi Evi, Mama Üretim Tesisi ve Padok alanı gibi modern ve donanımlı birimler bulunuyor.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği kapsamında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Aktaş'a, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ve ilgili birim amirleri eşlik etti.

Valilik koordinesinde, Büyükşehir belediyesi, kamu kurumları ve belediyelerin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde Mardin'deki sahipsiz hayvanların tamamı güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yardımcısı Aktaş, sokaklarda başıboş ve sahipsiz hayvanların olmasını istemediklerini belirterek, "Unutmayalım, hayvanların yaşam hakkı ve toplumun huzuru hepimizin elinde. Her şey onların sağlığı ve vatandaşlarımızın güvenliği için. ifadelerini kullandı. - MARDİN