Mardin\'de Yerel Seçimler Başladı

Politika

Mardin'de 31 Mart Yerel Seçimleri için 553 bin 170 seçmen sayısı ile 2 bin 40 sandıkta oy kullanma işlemi başladı.

61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu Türkiye'de, Mardin il genelinde 2 bin 40 sandıkta, 553 bin 170 seçmenin 07.00 ile 16.00 saatleri arasında oy kullanabileceği Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kızıltepe ilçesinde ise 584 sandıkta 164 bin 679 seçmen bulunmakta. Kızıltepe'de vatandaşlar bu sabah saat 07.00'den itibaren sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.

Büyükşehir statüsünde bulunan Mardin'de seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "ilçe belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", ilçe belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak. - MARDİN