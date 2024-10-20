Mardin'de Yol Sorunları ve Başkanın Tepki Çeken Asfaltlama Uygulamaları - Son Dakika
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Politika

Mardin'de Yol Sorunları ve Başkanın Tepki Çeken Asfaltlama Uygulamaları

Mardin\'de Yol Sorunları ve Başkanın Tepki Çeken Asfaltlama Uygulamaları

Mardin'in Artuklu ilçesinde yolların kötü durumu, vatandaşların tepkisini çekti. Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kendi köyüne asfalt döktürmesi, genel sorunlara kayıtsız kalındığı eleştirilerini arttırdı.

20.10.2024 13:30  Güncelleme: 13:37
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Mardin'in Artuklu ilçesi ve çevresindeki yolların durumu, vatandaşları çileden çıkardı. Şehrin birçok bölgesinde yollar köstebek yuvasına dönmüşken, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kendi köyü olan Atlı Mahallesine sıcak asfalt döktürmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Mardin'in genelindeki yollar toz ve çukurdan geçilmez olurken halk ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Vatandaşlar bu duruma öfkelenirken, Ahmet Türk'ün kendi evi olan Kasr-ı Kanco'ya kadar uzanan 2 kilometrelik yolun kısa sürede asfaltlanması, tepkilere neden oldu. Mardinliler, Ahmet Türk'ün kendi çıkarlarını ön planda tuttuğunu, genel sorunları ise görmezden geldiğini ileri sürdü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şikayetlerine ve ihtiyaçlarına kayıtsız kalmakla eleştiriliyor. Uzun zamandır ilçe merkezlerinde ve kırsalda kötü durumda olan yolların iyileştirilmesine dair somut bir adım atılmazken, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kendi evinin ve köyünün yolunun öncelikli olarak yaptırması, belediyenin halkın sorunlarına karşı duyarsız olduğunu gözler önüne seriyor. Vatandaşlar, belediyecilik anlayışında halkın yararına değil, kişisel çıkarlara öncelik verildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel'in ziyareti öncesinde yol yapıldı

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önümüzdeki hafta Mardin'e yapması planladığı ziyaret ve Ahmet Türk'ün Atlı Mahallesindeki Kasr-ı Kanco'ya gidecek olması, bu duruma yeni bir boyut kazandırdı. Bazı vatandaşlar, Ahmet Türk'ün Özel'e şirin görünmek için bu yolu hızla tamamladığını dile getirdi. Mardin'in dört bir yanında toz toprak içinde yaşayan vatandaşlar, belediyenin asli görevi olan kamu hizmetlerini aksattığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Mardinliler, Ahmet Türk'ün belediyeyi halkın sorunlarıyla ilgilenmeyen bir anlayışla yönetmesini eleştirdi. 31 Mart Mahalli İdareler genel seçimlerinde göreve gelen Ahmet Türk ve yönetiminin bugüne kadar somut olarak hiç bir proje ortaya koymadığını ifade eden vatandaşlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mardin'de Yol Sorunları ve Başkanın Tepki Çeken Asfaltlama Uygulamaları - Son Dakika

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