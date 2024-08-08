Mardin\'in Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek DEM Parti\'den istifa etti

Politika

Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa ettiğini, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı seçilen Zeyni İpek, partisinden istifa etti.

DEM Parti Genel Merkezi'nce 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, "Kızıltepe Belediye başkanımız Zeyni İpek'e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'muza ulaşan şikayet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır" denilmişti.

Hakkındaki soruşturma sürerken İpek, bugün yaptığı yazılı açıklamada, DEM Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

İpek'in yaptığı açıklama şöyle:

"Değerli Kızıltepe Halkı; bildiğiniz üzere benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı. Benim üzerimden partimi de hedef alan bu kumpasın partime zarar vermemesi adına üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Belediye Başkanlığı seçim sürecinde Zeyni İpek olarak Kızıltepe halkına, hak ettiği iyi bir kent ve iyi bir sosyal yaşam adına verdiğim sözlerin sorumluluğunu da yerine getirmem icap ettiği için bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğimi açıklıyorum. Şehrimizin daha öncelikli ve daha hayati sorunlarına birlikte çözüm arayacağımız bu süreçte hepinizin sunacağı destekle güzel bir Kızıltepe oluşturacağımızı umut ediyorum. Kamuoyuna saygıyla arz ediyorum." - MARDİN