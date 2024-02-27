Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat\'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısına Katıldı

Politika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek, asayiş ve güvenlik toplantısına katıldı.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Midyat'a gelen Vali Akkoyun, ilçede Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vali Akkoyun, Midyat Hükümet Konağı'nda güvenlik birim amirlerinin yer aldığı asayiş ve güvenlik toplantısına katıldı. Daha sonra 14. Komando Tugay Komutanlığına geçen Akkoyun, Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz ile görüşerek, görevi başındaki komandolarla bir araya gelip, görevlerinde başarılar diledi. Akkoyun, Kuyumcular Çarşısı, Atatürk Bulvarı, Seyfettin Güneştan Caddesi ve Hükümet Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de son 20 yılda yaşanan gelişim ve değişimi anlatan Akkoyun, Mardin'in ve Midyat'ın bu gelişimden hak ettiği değeri aldığını söyledi.

Vali Akkoyun'a ilçedeki ziyaretlerinde Midyat Kaymakamı Özdemir, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin eşlik etti. - MARDİN