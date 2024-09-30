Vali Akkoyun Nusaybin'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Vali Akkoyun Nusaybin'de Ziyaretlerde Bulundu

Vali Akkoyun Nusaybin\'de Ziyaretlerde Bulundu

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Evren Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve yerel kurumları gezdi. Vali Akkoyun, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi, ayrıca kırsal mahalleleri de ziyaret ederek muhtarlardan bilgi aldı.

30.09.2024 13:43
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesini ziyaret ederek çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile birlikte Nusaybin'e giden Vali Akkoyun, Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nusaybin Kaymakamı olarak atanan Kaymakam Evren Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Daha sonra Nusaybin Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları ziyaret ederek görevi başındaki personeller ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Akkoyun, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Bulut'a da ziyarette bulundu.

Hükümet konağı ziyaretlerinden sonran Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Nurullah Tunçalan ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel ile odaların yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Akkoyun ve beraberindekiler, Tarihi Nusaybin Çarşısında esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Tuncay Akkoyun ve beraberindekiler daha sonra ilçeye bağlı kırsal Sınırtepe ve Balaban Mahallelerini ziyaret etti. Mahalleleri ile ilgili mahalle muhtarları Mehmet Latif Aslan ve Hamza Badur'dan bilgi alan Vali Akkoyun, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Balaban Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mahmut Çelik'i, Sınırtepe Mahallesinde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış Hudut Karakolunu da ziyaret eden Vali Akkoyun, milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçiklere görevlerinde başarılar diledi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vali Akkoyun Nusaybin'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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