Mariupol'den Rusya'ya ilk kargo gemisi yola çıktı - Son Dakika
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Mariupol'den Rusya'ya ilk kargo gemisi yola çıktı

31.05.2022 10:37

Rusya'nın kontrolünü sağladığını açıkladığı Ukrayna'nın Mariupol kentinden ilk kargo gemisi Rusya'nın Rostov kentine doğru yola çıktı.

Rusya'nın kontrolünü sağladığını açıkladığı Ukrayna'nın Mariupol kentinden ilk kargo gemisi Rusya'nın Rostov kentine doğru yola çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus ordusunun kontrolünü sağladığını açıkladığı Ukrayna'nın Mariupol kentinden 2 bin 500 ton demir yüklü ilk kargo gemisi Rusya'nın Rostov kentine doğru yola çıktı. Rus liman yetkilisi, "Bugün 2 bin 500 ton sıcak haddelenmiş demir sac, Mariupol limanında ayrıldı" dedi. Ukrayna ise Mariupol'den Rusya'ya gerçekleştirilen demir sevkiyatını yağma olarak nitelendirdi.

Rusya, bu ayın başlarında 2 bin 400'den fazla Ukraynalı askerin Rus kuşatması altındaki Azovstal çelik fabrikasında teslim olmasıyla Mariupol'un tam kontrolünü ele geçirdiğini açıklamış ve geçtiğimiz hafta da limanın mayından temizlendiğini ve ticari gemilere yeniden açıldığını duyurmuştu.

(İHA)

Mariupol'den Rusya'ya ilk kargo gemisi yola çıktı
Mariupol'den Rusya'ya ilk kargo gemisi yola çıktı
Mariupol'den Rusya'ya ilk kargo gemisi yola çıktı
Mariupol'den Rusya'ya ilk kargo gemisi yola çıktı

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Kaynak: İHA

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