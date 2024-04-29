Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, pazar mesaisini vatandaşlarla geçirdi

Politika

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, pazar mesaisini vatandaşlarla geçirirken futbol maçlarını takip ederek, çocuklarla bir araya geldi.

Pazar gününü vatandaşlarla birlikte geçiren Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilk olarak Şehir Stadı'nda çocukların maçını izledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği futbol turnuvasında ter döken çocuklarla bir araya gelen Başkan Ünlü; "Atamızın izinde, O'nun işaret ettiği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olarak yetişen tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ünlü'nün ikinci durağı ise Çubucak Mesire Alanı oldu. Burada Marmaris Gaziantepliler Dayanışma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği pikniğe konuk olan Başkan Ünlü, Anteplilerin neşesine ortak oldu.

Ardından Turgut Mahallesi'nde oturan ailesini ve mahalle sakinlerini de ziyaret eden Başkan Ünlü'nün son durağı ise Bozburun oldu. Çok sayıda taraftarla birlikte Selimiye Losta Spor ve Selimiye Spor'un maçını izleyen Başkan Ünlü; "Her günümüzü halkımızın içinde, halkımızla yan yana geçirmenin gayreti içinde olacağız. Bugün bizleri misafir eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MUĞLA