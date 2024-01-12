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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Gazetecilerle Buluştu - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Gazetecilerle Buluştu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilerle bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Oktay, yerel seçimlerde rakiplerine başarılar dileyerek güzel bir seçim dönemi olmasını temenni etti. Ayrıca, Marmaris'in yaşadığı doğal afetlerde belediyeye destek olması gereken bazı kurumlardan destek göremediklerine dikkat çekti ve yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi'ne CHP'den seçilecek yeni belediye başkanıyla birlikte kentteki sorunları çözeceklerini belirtti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Gazetecilerle Buluştu
12.01.2024 - 15:20,
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilerle bir araya geldi.

Oktay, Çıldır Mahallesi'nde düzenlenen programda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerle bir süre sohbet eden Oktay, gecikmeli olarak da olsa gazetecilerin dünlerini kutladıklarını, yerel seçimlerde rakiplerine başarılar dileyerek güzel bir seçim dönemi olmasını temenni ettiğini söyledi.

CHP Genel Merkezi'nin aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini ve Marmaris ve Muğla Büyükşehir adaylarının açıklanmadığını aktaran Oktay, "Benim devam edip etmeyeceğimle ilgili kendi adıma en küçük bir şüphe duymuyorum. Neticede Marmaris'te yaptıklarımız ortada. Başımıza gelenler ortada, performansımız ortada." dedi.

Oktay, Marmaris'in yaşadığı doğal afetlerde belediyeye destek olması gereken bazı kurumlardan destek göremediklerine dikkati çekerken, "Umuyoruz ki özellikle yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi'ne CHP'den seçilecek yeni belediye başkanıyla birlikte bu kentte Büyükşehir'den kaynaklı sorunları çok hızlı bir şekilde bertaraf edip kent yaşayanlarımızın yaşam kalitesini daha da arttıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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