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Marmaris Belediye Başkanı Oktay Kent Konseyi Kadın Meclisi toplantısına katıldı - Son Dakika

Marmaris Belediye Başkanı Oktay Kent Konseyi Kadın Meclisi toplantısına katıldı

16.01.2022 13:22
Marmaris Belediye Başkanı Oktay Kent Konseyi Kadın Meclisi toplantısına katıldı

Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin toplantısına katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tek amaçlarının halka hizmet olduğunu belirtti.

Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin toplantısına katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tek amaçlarının halka hizmet olduğunu belirtti.

Başkan Oktay, "Farklı farklı girişimlerle başka yerlere çekmeye çalışılsa da halkın güvenine zarar getirecek bir anlayış içerisine girmedik, böyle bir şeyi aklımızın ucundan dahi geçirmeyiz. Ben her şeyden önce bu topraklara ait birisiyim. Tüm konsantrasyonumuz bu kentin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimini sağlamaktır" ifadesini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin aylık toplantısına katıldı. Toplantıda Aralık ayının emekçi kadını belgesini Marmaris Belediyesi Temizlik ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift'e, Ocak ayının emekçi kadın belgesini de Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden Ayşe Uşar'a takdim eden Oktay, "Kadınların hayatın her alanında olmasını önemsiyoruz" dedi. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Kekeva da katıldığı Başkan Oktay'a teşekkür etti.

"Her daim vatandaşın yanındayız"

Marmaris'in çok uzun süredir sıkıntılarla baş etmeye çalıştığını ifade eden Oktay, "Önce Thomas Cook'un iflası, ardından pandemi, geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük yangın, yangının ardından olacağı çok belli olan sel ve bu hafta başında 80-90 yaşındaki büyüklerimizin bile görmedik dediği dolu felaketi Biz Marmaris Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman hatta fazlasıyla yerine getirmenin mücadelesinde bulunduk. Birim müdürlerimizle ve emekçi kardeşlerimizle birlikte her daim vatandaşımızın yanında olmaya özen gösterdik" dedi.

"Ben bu kentin bireyiyim"

"Maalesef ki biz bunlarla uğraşırken bizi farklı farklı gündemlere çekmeye çalışanlar oldu" diyen Oktay, "Ama her zaman biz konsantrasyonumuzu, motivasyonumuzu tamamen işimize odakladık. Çünkü Marmaris halkı bu görevi bize verdi. Farklı farklı girişimlerle başka yerlere çekmeye çalışılsa da biz bu halkın güvenine hiçbir zaman zarar getirecek bir anlayış içerisine girmedik, böyle bir şeye girmeyiz, böyle bir şeyi aklımızın ucundan dahi geçirmeyiz. Ben şu anda belediye başkanıyım ama her şeyden önce ben bu kentin bir bireyi, yaşayanı, vatandaşıyım ve bu topraklara ait birisiyim. Tüm motivasyonumuz bu kentin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde bir gelişimini sağlamaktır. Tüm kurumlarla birlikte maksimum uyumu yakalamak ve birlikte hareket edebilme kabiliyetini mümkün olduğu kadar yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bunu başardığımız taktirde birçok sorunu aşmamız çok daha kolaylaşıyor" açıklamasını yaptı.

"Kadınlar aktif olmalı"

Belediye Başkanı Oktay, "Kadınların hayatın her alanında daha aktif olmasının tüm topluma olumlu katkı sunacağının bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecekteki çalışmalarımızı da buna göre planlıyoruz. Kadına dair her türlü desteği vermekle yükümlüyüz. Çünkü kadının olduğu yerde her zaman kalite biraz daha yukarı çıkıyor. Hayatın her alanında kadınların aktifleşmesi sosyalleşmesi oldukça önemlidir. O yüzden sizlerin bu çalışmaları ve bu çalışmaları çoğaltmanız çok kıymetlidir. Davetleri için Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne teşekkür eder, başarılarıyla adlarından söz ettiren tüm kadınlarımızı tebrik ederim" ifadesini kullandı. Oktay, toplantıya katılan kadınların sorularını da yanıtladı. - MUĞLA

Marmaris Belediye Başkanı Oktay Kent Konseyi Kadın Meclisi toplantısına katıldı
Marmaris Belediye Başkanı Oktay Kent Konseyi Kadın Meclisi toplantısına katıldı
Marmaris Belediye Başkanı Oktay Kent Konseyi Kadın Meclisi toplantısına katıldı
Marmaris Belediye Başkanı Oktay Kent Konseyi Kadın Meclisi toplantısına katıldı
Marmaris Belediye Başkanı Oktay Kent Konseyi Kadın Meclisi toplantısına katıldı

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Mehmet Oktay, Kent Konseyi, Marmaris, Emekçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Marmaris Belediye Başkanı Oktay Kent Konseyi Kadın Meclisi toplantısına katıldı - Son Dakika


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