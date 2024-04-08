Marmaris Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Marmaris Belediye Meclisi'nin yeni dönem ilk toplantısı yeni meclis salonunda yapıldı. Meclis üyelerine "hoş geldiniz" diyerek seslenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; "Seçim bitmiştir, bundan sonra Marmaris için hep birlikte çalışma zamanıdır" diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası oluşan Marmaris Belediyesi'nin yeni meclisi Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü başkanlığında toplandı. Yeni belediye binasının meclis salonunda yapılan toplantı Atatürk ve cumhuriyet şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çok sayıda vatandaşın da izlediği toplantının açılışında yeni meclis üyelerine "hoş geldiniz" diyerek, selamlayan ve yeni dönemin hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Ünlü; "Yerel seçim bitti. Mazbatalarımızı aldık, meclisimizi oluşturduk. Ben öncelikle bütün Marmaris halkına bu seçime gösterdikleri ilgi, katkı ve verdikleri yetki, gösterdikleri güven dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hep ifade ettiğimiz gibi seçim bitmiştir, bundan sonra Marmaris için hep birlikte çalışma zamanıdır. Meclis üyelerimizin bundan sonraki amaca Marmaris'e katkı koymak olacaktır, biliyorum" diye konuştu.

"Hizmetin yollarını arayacağız"

Marmaris'in herkesin desteğine, katkısına ve bilgi birikimine ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Başkan Ünlü; "Biz bundan sonra o parti, bu parti diye ayırt etmeden hep birlikte Marmaris'e katkının yollarını, hizmetin yollarını hep birlikte arayacağız. Muhalefetin bir ses, renk olduğunu, yapılacak hizmetlerde kendilerinin de mutlaka görüşlerinin olduğunu biliyoruz ve çok da önemsiyoruz. O yüzden de onların da aktif katkılarını önümüzdeki süreçte mutlaka bekliyoruz. Öyle olacağına da inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Komisyon üyeleri seçildi

AK Partili Meclis Üyesi Ozan Balcı ise Marmaris için hep birlikte çalışacaklarını belirtirken, konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Yapılan kapalı oylamada Meclis 1. Başkanvekilliği'ne Müjgan Gürgan, 2. Başkanvekilliği'ne ise Ahmet Özdemir seçildi. Katip üyeleri ise Pelin Yaylalı Pala ve Alara Kargın oldu. Encümen üyeliğine de Şevket Güngör ve Mustafa Hüseyin Süer seçildi. 2023 yılı faaliyet raporu da oy çokluğu ile kabul edilirken, İçmeler Hizmet Binası'nın Marmaris Belediyesi tarafından Adalet Bakanlığı'na tahsis edilmesiyle ilgili meclis kararı da oybirliğiyle iptal edildi.

Yeni dönemde komisyonlar üyeleri de belirlenirken Plan ve Bütçe Komisyonu'ba Sibel Şenaydın, Osman Demirtaş, Erdem Karaosmanoğlu, İbrahim Çelikalp, İmar Komisyonu'na Ahmert İnoğlu, İlkay Şimşek, Kemal Açar, Uysal Avcı, Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu'na Fahri Tan, Okan Uslu, Erdal Nur, Ayşe Taşar, Ege Belediyeler Birliği üyeliğine Tunç Telli, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği üyeliğine Hüseyin Süer, İlkay Şimşek, Muğla Teknopark A.Ş. toplantı temsilciliğine ise Müjgan Gürgan seçildi. - MUĞLA