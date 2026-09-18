MASSAD Başkanı Bozcan, Elazığ\'daki çimento fabrikasının Maden ilçesine taşınması çağrısı yaptı

Elazığ'da kent merkezinde kalan ve çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle taşınması gündemde olan çimento fabrikası ile ilgili açıklamalarda bulunan MASSAD Başkanı Sebahattin Bozcan, fabrikanın Tadım köyü mevkiine taşınmasının çevre felaketine yol açacağını belirterek, "Altyapısı hazır olan Maden ilçemize taşınsın" çağrısında bulundu.

Elazığ'da 1956 yılından bu yana faaliyet gösteren ve şehir merkezinde kalması nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olan Elazığ çimento fabrikasının taşınma süreciyle ilgili Maden, Alacakaya, Sivrice Stratejik Araştırma Derneği'nin (MASSAD) Başkanı Sebahattin Bozcan, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Fabrikanın yıllarca kente ekonomik katma değer sağladığını ve istihdam kapısı olduğunu belirten Başkan Bozcan, ancak kuruluşundan bu yana çevredeki mahallelerde ciddi mağduriyetler oluşturduğunu vurguladı. Aksaray, Kızılay, Gümüşkavak, Hicret, Sanayi, Rüstempaşa ve Salıbaba mahallelerinin kirlilikten en çok etkilenen alanlar olduğunu ifade eden başkan Bozcan, fabrikanın mevcut konumundan kaldırılması için kentte güçlü bir kamuoyu oluştuğunu söyledi.

"Maden ilçesinin altyapısı hazır"

Çözüm önerisi olarak Maden ilçesini işaret eden Bozcan, "MASSAD olarak bugün çimento fabrikasının sorunlarını Elazığ kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Her şey Elazığ için, her şey insanlık için. Elazığ Çimento Fabrikası 1956 yılında yapılmış, şehrimize katma değer olarak çok şeyler katmıştır. Bunun yanında on binlerce insanın ekmek kapısı olmuştur. İlk 50 yılında şehrimize, bölgemize ve mahallelerimize ciddi sıkıntılar oluşturan çimento fabrikasından en çok etkilenen mahalleler Aksaray, Kızılay, Gümüşkavak, Hicret, Sanayi, Rüstempaşa ve Salıbaba olmuştur. Biz fabrikanın bir an önce buradan çıkarılması için Elazığ'da ciddi kamuoyu oluştu. Bu kamuoyunun oluşmasıyla birlikte bizler de MASSAD olarak düşüncelerimizi Elazığ kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Elazığ, eğer Maden halkı istediği takdirde bu fabrikanın Maden'de yapılmasını talepte bulunuyoruz. Çünkü Maden'de altyapısı hazır, yolu, demiryolu, yüksek gerilim hattı ve şalt sahası mevcut. Elazığ'daki çimento fabrikası Maden'e taşındığı takdirde artık Maden'i bir sanayi ilçesi, bir ağır sanayi hamlesi olarak değerlendireceğiz. Bunu biz kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bu sıkıntının bir an önce buradan bertaraf edilmesini talep ediyoruz. Sonuç itibarıyla taşınma konusunda ilgili kamuoyunda ciddi bir algı var. Tadım'da yapılması çevre kirliliği, insanlık ve tarım için büyük sıkıntılar doğuracak. Biz bunu bir katliam olarak kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Biz Elazığ'daki çimento fabrikasının Tadım'a değil, eğer Maden ilçemizdeki halk kabul buyururlarsa Maden ilçemize taşınmasını kamuoyuna arz etmek istiyoruz" dedi.