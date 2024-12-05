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Politika

Maya İthalatı Sona Erecek

Maya İthalatı Sona Erecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni yoğurt mayası ile ilgili çalışmanın patent sürecinin tamamlanmasının ardından Anadolu'dan toplanmış doğal yoğurt mayalarının ticarileşeceğini ve ithalat bağımlılığının sona ereceğini duyurdu.

05.12.2024 14:29  Güncelleme: 14:33
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'PATENT SÜRECİNİN ARDINDAN MAYA İTHALAT KISMI SONA ERECEK'

Bursa'da 'Global Farm Summit 2024- Çiftlik Zirvesi'nin açılış töreninin ardından stantları gezen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni oluşturulan yoğurt formülasyonuna ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde, Türkiye'nin tarımsal üretimine katkı yapacak Ar-Ge çalışmalarının birçok konuda devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bunların ticari hayata dönmesi konusunda yeni bir çalışma başlattık. Raflarda olanları indirip, özellikle ithalat konusunda ya da ithalat bağımlılığı konusunda etki edecek olanları yeniden gözden geçiriyoruz. Burada çok kıymetli arkadaşlarımın üzerinde 3 yıl çalıştıkları yoğurt mayasıyla ilgili çalışmaları, buraya gelen ziyaretçilerin beğenilerine sundular. Patent süreci tamamlandığında artık Anadolu'nun dört bir tarafından toplanmış yoğurt mayalarının ticarileşmesi, Türkiye'de üretilen ürünlerde kullanılması söz konusu olacak. Bu konuda da özellikle içinde hiçbir katkı olmaksızın, dayanıklılığını 3-4 kat zaman olarak artıracak doğal yoğurt mayaları ithalat kısmı sona ermiş olacak" dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Yumaklı, "Bu çalışmada başarı gösteren, çalışmayı sona erdiren ve ülkemizin hakikaten belki çok küçük bölüm ya da başlığı gibi görülebilir, bu ve benzeri konularında, ithalat bağımlılığını sona erdiren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. 'Türkiye Yüzyılı', üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak. Bizler de bakanlık olarak, kimler bu konuda kendinden vererek çalışıyorsa, bizimle beraber çalışma arzu ve isteği varsa, önünün açılmasının istediği konular varsa, hemen orada, üreticilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber: Mehmet İNAN-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: DHA

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