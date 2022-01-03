Üye Girişi
Meclis, 13 günlük aranın ardından yarın mesaiye başlıyor - Son Dakika

Meclis, 13 günlük aranın ardından yarın mesaiye başlıyor

03.01.2022 13:54
Meclis, 13 günlük aranın ardından yarın mesaiye başlıyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 13 günlük aranın ardından yarın yeni yılın ilk mesaisi başlayacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 13 günlük aranın ardından yarın yeni yılın ilk mesaisi başlayacak.

Çalışmalara 22 Aralık'tan itibaren ara verilen Meclis'te yarın mesai yeniden başlayacak. Yeni yılda Meclis'e sunulacak yeni yasa teklifleri de belli oldu. Yeni yılın ana gündemi, yeni ekonomik yasalar olacak. Yatırım ve istihdam için atılacak adımların yasal altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için vatandaşa yeni olanaklar sunulmasını öngören düzenlemeler yapılacak.

STOKÇULUĞA KARŞI KANUN TEKLİFİ GENEL KURUL'DAGenel Kurul'da yarın ilk olarak stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Düzenlemeyle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara, 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilmesi hedefleniyor.REFORM NİTELİKLİ YASALARMeclis'te ekonomi öncelikli yasaların yanı sıra reform nitelikli yasalar için de yeni düzenlemeler gündeme gelecek. Bunlar arasında; Dezenformasyonla Mücadele Yasası, Ruh Sağlığı Yasası, 6'ncı Yargı Paketi ve Spor Yasası yer alıyor. Kripto paraya ilişkin düzenleme de yine ocak ayı içinde Meclis gündemine gelecek yasa teklifleri arasında yer alıyor. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'nin kuruluşu hakkındaki yasa teklifi, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu ile Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki kanun, Çevre ve İmar Kanunu, İçişleri Bakanlığı görev alanı ile ilgili kanunlarda değişiklik öngören düzenlemeler de yine 2022 yılında yasalaşması gereken düzenlemeler arasında yer alıyor.Boşanan eşler arasında adaleti sağlamak ve mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırlanan nafaka düzenlemesi de bu yıl Meclis gündemine gelecek.'ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU' MECLİS'TE

Geçen hafta AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan ve ilerleyen günlerde komisyon gündemine alınması beklenen 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda da önemli değişiklikler yapılıyor. Teklifle öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.


YORUMLAR
500

İstihdam, Yatırım, Aralık, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Meclis, 13 günlük aranın ardından yarın mesaiye başlıyor - Son Dakika


Taliban yönetimi şimdi de alkole savaş açtı! Binlerce litre içeceği başkent Kabil'deki kanala döktüler Taliban yönetimi şimdi de alkole savaş açtı! Binlerce litre içeceği başkent Kabil'deki kanala döktüler         
13:54
Selahattin Demirtaş'a soruldu: Sizin derdiniz ne? Bakın ne yanıt verdi! Selahattin Demirtaş'a soruldu: Sizin derdiniz ne? Bakın ne yanıt verdi!         
13:37
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı         
17:47

Son Dakika Haberleri
13:53 Taliban yönetimi şimdi de alkole savaş açtı! Binlerce litre içeceği başkent Kabil'deki kanala döktüler
13:44 Cedi Osman koronavirüse yakalandı
13:36 Selahattin Demirtaş'a soruldu: Sizin derdiniz ne? Bakın ne yanıt verdi!
13:20 Ortaokulda taciz skandalı! Kantinci tutuklandı, müdür binadan çıkmıyor
13:12 Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı! Milli yıldızın yeni talibi Real Madrid
13:11 İstanbul'da vaka sayıları patladı! Vali Yerlikaya uyardı!
13:05 En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar
13:04 Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum
12:52 Uyuşturucu kuryesi, İstanbul Havalimanı'nda bayılınca yakayı ele verdi
12:48 Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 14:01:35. #1.11#
SON DAKİKA: Meclis, 13 günlük aranın ardından yarın mesaiye başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement