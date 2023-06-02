Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi bugün başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek.

VEKİLLER TBMM GENEL KURULU'NDA TOPLANDI

"En yaşlı üye" sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldığı törenin ardından milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda toplandı.

ERDOĞAN GELİNCE AYAĞA KALKMADILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının ayağa kalkmadığı ve alkışlamadığı görüldü. TBMM açılışları geçtiğimiz dönemlerde de benzer görüntülere sahne olmuştu.