Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı - Son Dakika
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Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı

02.06.2023 14:37

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından TBMM bugün ilk kez toplandı. Meclis'i "en yaşlı üye" sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açarken, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında ayağa kalkmayarak protesto ettiği görüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi bugün başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek.

VEKİLLER TBMM GENEL KURULU'NDA TOPLANDI

"En yaşlı üye" sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldığı törenin ardından milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda toplandı.

ERDOĞAN GELİNCE AYAĞA KALKMADILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının ayağa kalkmadığı ve alkışlamadığı görüldü. TBMM açılışları geçtiğimiz dönemlerde de benzer görüntülere sahne olmuştu.

YORUMLAR (9)
  • Ali Parlak: Seçilmiş cumhurbaşkanına saygı göstermeyeceksin sonra demokrasiden bahsedecek sin şaka gibi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Ozuygur: HEPSİ HİKAYE OLDU. SONUNA KADAR RECEP TAYYİP ERDOĞAN SONUNA KADAR CUMHUR İTTİFAĞI Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Murat Ozuygur: ERDOĞAN HEPSİNİ GÖMDÜ SANDIĞAA. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı - Son Dakika
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