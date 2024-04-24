DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi

Geniş Video İzle

TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı DEM Parti'li belediyelerde yaşanan Türk bayrağı ve İstiklal Marşı tartışmalarına tepki gösterdi. Konuşması sırasında DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık'ın sataşmalarına maruz kalan Aksakal, Sakık'ın hakaretlerine soğukkanlı bir şekilde yanıt verdi.

24.04.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda söz alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı DEM Parti'li belediyelerde Türk bayrağı, İstiklal Marşı tartışmalarına tepki gösterdi. Aksakal'ın konuşması sırasında oturduğu sıradan sataşmada bulunan DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, tepkisini TBMM bahçesinde de sürdürdü.

SAKIK, BAĞIRARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Aksakal'a hakaretler yağdıran Sakık, "Sen halka yalan söylüyor, bir partiye iftira atıyorsun." sözleriyle bağırmaya başladı.

"NİYE SORUŞTURMA AÇTILAR?"

Sakık'ın sözlü taciz ve hakaretleri karşısında soğukkanlılığını koruyan Aksakal, "Niye soruşturma açtılar size? Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben" yanıtını verdi.

"BÜTÜN DERDİN VEKİL OLMAK"

Sakık ise, "Ne soruşturması? Senin gibilere mi bırakacağız buraları, sen dağların hizmetçisi olamazsın. Partini, herkesi bir milletvekilliğine satmışsın, senin bütün derdin vekil olmak." diyerek Aksakal'a bağırmaya devam etti.

Taraflar, sözlü tartışmanın ardından içeriye girdi. O gergin anlardan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Milletvekili, Sırrı Sakık, DEM Parti, Kavga, Dsp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 17:35:40. #1.12#
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement