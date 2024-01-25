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Meclis Genel Kurulu'nda SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış oranı yükseltildi - Son Dakika
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Meclis Genel Kurulu'nda SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış oranı yükseltildi

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde, SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Teklifin 7. maddesi kabul edilirken, diğer maddeler üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu\'nda SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış oranı yükseltildi
25.01.2024 - 19:05,  Güncelleme: 19:06
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Meclis Genel Kurulunda çalışma hayatına ilişkin kanun teklifinin SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış oranının yüzde 49,25'e yükseltilmesini içeren 7. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeleri sürdürüyor.

Teklifin 7. maddesi üzerinde değişiklik önergesi verildi. Kabul edilen önergeyle söz konusu maddede yüzde 42,57 olarak yer alan SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

Teklifin 7. maddesi kabul edilirken, Genel Kurulda maddeler üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA
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