Meclis Genel Kurulu'nda yeter sayı çıkmayınca birleşim 24 Kasım'a ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Genel Kurulu, dijital konaklama platformları kanun teklifini görüşmek üzere toplandı ancak Yeni Yol Grubu'nun yoklama talebiyle iki oylamada da yeter sayıya ulaşamayınca kapandı. Başkan Vekili Tekin Bingöl, birleşimi 24 Kasım Salı saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine kapandı.
TBMM Genel Kurulu, 'Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık söz talebinin ardından siyasi partilerin TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeler bölümüne geçildi. İYİ Parti Grubu'nun sunduğu önerge görüşmeleri sonrasında Yeni Yol Grubu yoklama talebinde bulundu. İlk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. TBMM Başkan Vekili Bingöl, verilen aranın ardından gerçekleştirilen ikinci yoklamada da çoğunluğun sağlanamaması üzerine birleşimi, 24 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
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