Meclis kürsüsüne domatesli saldırı: Başkan yardımcısını konuşturmadılar - Son Dakika
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Politika

Meclis kürsüsüne domatesli saldırı: Başkan yardımcısını konuşturmadılar

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Bolivya'da Devlet Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca, meclis kürsüsünde konuşma yaparken, Evo Morales yanlısı milletvekilleri tarafından domates atılarak engellenmeye çalışıldı. Bu durum Morales destekçileri ile iktidar partisi milletvekilleri arasında arbedeye neden oldu.

09.11.2024 19:30
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Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlısı milletvekilleri, meclis kürsüsünde konuşma yaptığı sırada Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca'yı domates atarak engellemeye çalıştı. Bunun üzerine Choquehuanca meclisten konuşmasını yapamadan ayrılmak durumunda kaldı. Bu esnada Morales destekçileri ile iktidar partisi milletvekilleri arasında arbede meydana geldi.

Devlet Başkanı Luis Arce, yaptığı açıklamada Morales yanlılarının mecliste "vandalizm" eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Arce, "(Morales'i kastederek) Evismo, bu eylemleriyle bir kez daha diyalog iradesine sahip olmadığını ülkemize gösterdi. Bugün yaşananlar, Bolivya halkının hissiyatını temsil etmiyor." dedi.

"EKONOMİYİ DÜZELTME SÖZÜ VERMİŞTİ AMA KÖTÜLEŞTİRDİ"

Morales ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arce'yi vatana ihanet etmekle suçlayarak, "Ekonomiyi düzeltme sözü vermişti ama kötüleştirdi, kurumsallığa saygı taahhüdünde bulunmuştu ama yıkıma yol açtı, şeffaflık vadetmişti ama yolsuzluk yaptı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Morales, hükümeti kendileriyle diyaloğa ikna etmek amacıyla 6 gün önce başlattığı açlık grevini sonlandırdığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Bolivya'da 11 Ekim'de eski Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmasını protesto eden eylemciler, 19 gün boyunca otoyolları trafiğe kapatmıştı. Devlet Başkanı Arce'nin istifasını isteyen göstericiler, yakalama kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğramıştı. Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün yaralandığını duyurmuştu. Saldırı nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." ifadelerini kullanmıştı.

Olaydan sonra Morales destekçilerinin ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti. Savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales'in ifade vermesi için hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Meclis kürsüsüne domatesli saldırı: Başkan yardımcısını konuşturmadılar

Evo Morales, Politika, Bolivya, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis kürsüsüne domatesli saldırı: Başkan yardımcısını konuşturmadılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    doğru durun alpayı göndeririz ha 2 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    İyi Olmuş Senin Milletin Sefalet İçinde 2 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Pala domatesi 0 0 Yanıtla
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