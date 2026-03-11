Meclis'te Basın Toplantıları - Son Dakika
11.03.2026 17:45
Gergerlioğlu, Dindar ve Aslan, ABD-İsrail saldırılarını ve insan haklarını eleştirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van Milletvekili Mahmut Dindar ve Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gergerlioğlu, ABD ve İsrail'in saldırılarını, sadece İran'a yönelik değil, tüm Orta Doğu'ya ve insanlığa karşı gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde, Hürmüzgan eyaletindeki bir okul hedef alınarak çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği bombardımanı anımsatan Gergerlioğlu, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Gergerlioğlu, "Soykırım suçlusu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve Epstein soruşturmasında hakkında inanılmaz iddialar çıkan (ABD Başkanı Donald) Trump'ın insanlığın başına açtığı bu bela bir an evvel gitmeli. Ben, Amerikan halkına ve İsrail halkına sesleniyorum: Başınızdaki bu aşağılık liderleri tanımayın ve sizin başınıza açtıkları bu felaketleri bilin." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Van Milletvekili Dindar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılara değinerek, savaşın yıkım ve ölüm olduğunu, bu savaşın derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

Bir sınır kenti olan Van'da, İran'da yaşanan bu vahim tabloların etkilerinin görülmeye başlandığını, kitlesel göç akımlarının hızlanmaya başladığını söyleyen Dindar, öte yandan petrol fiyatlarının arttığına işaret etti. Dindar, hükümetin tedbir alması gerektiğini ifade etti.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Aslan, "umut hakkı"nın sadece infaz hukukunu ve ceza yargılamalarını değil, insanlık onurunu, hukuk devletini, toplumsal barışı etkileyen bir mesele olduğunu dile getirerek, bu hakkın, modern ceza hukukunun en temel ilkelerinden biri olduğunu söyledi.

Aslan, bazı cezaevlerinde yaşandığını belirttiği sorunlar ile mahkumların taleplerini de aktardı.

Kaynak: AA

