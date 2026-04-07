Meclis'te Gündem: Hakkari'den Savaş Tartışmalarına
Meclis'te Gündem: Hakkari'den Savaş Tartışmalarına

07.04.2026 19:15
Hakkari, Van ve Şırnak milletvekilleri, sorunları ele alarak gündemdeki konuları değerlendirdi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ve Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bartin, Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'ndeki Katramas Deresi'nin vatandaşların güvenliğini tehdit ettiğini, derenin ıslah edilmesi gerektiğini belirtti.

Mahallede 4 binden fazla vatandaşın yaşadığını dile getiren Bartin, derenin istinat duvarlarının yarım bırakıldığını, halkın olası bir sel ve toprak kaymasıyla karşı karşıya bırakıldığını savundu.

Bartin, "Hakkari'nin tamamında ulaşım ağları çökmüş, sağlık hizmetleri tıkanmış, elektrik hatları modern şehircilik ilkelerine inat yer altına alınmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kayyum atamalarını da eleştiren Bartin, görevden alınan Hakkari Belediyesi eş başkanlarının görevine iade edilmesini istedi.

Sinan Çiftyürek de ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın misillemeleriyle devam eden savaşın "ağır sonuçlar ve tehlikeler" barındırdığını söyledi.

Savaşın durdurulması için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünyaya çağrı yapan Çiftyürek, savaşın küresel boyut kazanma ihtimalinin "zayıf" olduğunu dile getirdi.

Olası kara harekatına da karşı olduklarını belirten Çiftyürek, siyasi cinayetlerle de İran'da rejimin değiştirilemeyeceğini kaydetti.

Nevroz Uysal Aslan ise Türkiye'de Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmadığını, yargı krizinin olduğunu iddia etti.

Türkiye'nin AİHM kararları tablosunun "içler acısı" olduğunu savunan Aslan, "31 Aralık 2025 tarihi itibariyle AİHM önünde Türkiye aleyhinde bekleyen başvuru sayısı 18 bin 464. Sadece bir yıl içinde yapılan başvuru sayısı 6 bin 743. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önündeki verilere baktığımızda Türkiye hakkında denetimi devam eden toplam dosya sayısı 4 bin 558 ve bunlardan 143'ü 'öncü karar' dediğimiz karar kategorisinde." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Hakkari, Şırnak, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'te Gündem: Hakkari'den Savaş Tartışmalarına - Son Dakika

20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
19:42
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
SON DAKİKA: Meclis'te Gündem: Hakkari'den Savaş Tartışmalarına - Son Dakika
Advertisement
