Meclis'te Gündem: Hakkari'den Savaş Tartışmalarına

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ve Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bartin, Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'ndeki Katramas Deresi'nin vatandaşların güvenliğini tehdit ettiğini, derenin ıslah edilmesi gerektiğini belirtti.

Mahallede 4 binden fazla vatandaşın yaşadığını dile getiren Bartin, derenin istinat duvarlarının yarım bırakıldığını, halkın olası bir sel ve toprak kaymasıyla karşı karşıya bırakıldığını savundu.

Bartin, "Hakkari'nin tamamında ulaşım ağları çökmüş, sağlık hizmetleri tıkanmış, elektrik hatları modern şehircilik ilkelerine inat yer altına alınmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kayyum atamalarını da eleştiren Bartin, görevden alınan Hakkari Belediyesi eş başkanlarının görevine iade edilmesini istedi.

Sinan Çiftyürek de ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın misillemeleriyle devam eden savaşın "ağır sonuçlar ve tehlikeler" barındırdığını söyledi.

Savaşın durdurulması için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünyaya çağrı yapan Çiftyürek, savaşın küresel boyut kazanma ihtimalinin "zayıf" olduğunu dile getirdi.

Olası kara harekatına da karşı olduklarını belirten Çiftyürek, siyasi cinayetlerle de İran'da rejimin değiştirilemeyeceğini kaydetti.

Nevroz Uysal Aslan ise Türkiye'de Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmadığını, yargı krizinin olduğunu iddia etti.

Türkiye'nin AİHM kararları tablosunun "içler acısı" olduğunu savunan Aslan, "31 Aralık 2025 tarihi itibariyle AİHM önünde Türkiye aleyhinde bekleyen başvuru sayısı 18 bin 464. Sadece bir yıl içinde yapılan başvuru sayısı 6 bin 743. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önündeki verilere baktığımızda Türkiye hakkında denetimi devam eden toplam dosya sayısı 4 bin 558 ve bunlardan 143'ü 'öncü karar' dediğimiz karar kategorisinde." diye konuştu.